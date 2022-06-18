https://tr.sputniknews.com/20220618/cumhurbaskanligi-atama-kararlari-resmi-gazetede-1057577623.html
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T00:33+0300
2022-06-18T00:33+0300
2022-06-18T00:33+0300
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cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, 5. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Ay atandı.Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Kalyon getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220611/yuksekogretim-kuruluna-iliskin-atama-kararlari-resmi-gazetede-1057263251.html
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cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, atama, resmi gazete
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, 5. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Ay atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Kalyon getirildi.