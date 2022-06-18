https://tr.sputniknews.com/20220618/cumhurbaskanligi-atama-kararlari-resmi-gazetede-1057577623.html

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T00:33+0300

2022-06-18T00:33+0300

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türkiye

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

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resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, 5. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Ay atandı.Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Kalyon getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220611/yuksekogretim-kuruluna-iliskin-atama-kararlari-resmi-gazetede-1057263251.html

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