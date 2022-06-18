Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi

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Pazartesi gününden bu yana başkent Quito başta olmak üzere diğer bölgelerde öğrenci ve işçi grupları ile sosyal örgütler tarafından gerçekleştirilen protestolarda yollar kapatılırken, zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkenti ve ülkeyi korumaya söz verdim" ifadelerini kullanarak Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha'da 30 gün süreyle toplanma, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını belirtti.