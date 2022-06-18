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Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi
Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi
Ekvador'da pazartesi gününden bu yana hükümetin ekonomi politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar nedeniyle Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
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Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi

12:41 18.06.2022 (güncellendi: 12:44 18.06.2022)
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Ekvador'da pazartesi gününden bu yana hükümetin ekonomi politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar nedeniyle Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.
© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR

Ekvador'un devlet başkanı Guillermo Lasso'nun ekonomik politikaları sonucu ortaya çıkan ekonomik ve çevresel sorunlar sebebiyle, Ekvador halkı hafta başından bu yana Lasso karşıtı eylemler düzenliyor.

Ekvador&#x27;un devlet başkanı Guillermo Lasso&#x27;nun ekonomik politikaları sonucu ortaya çıkan ekonomik ve çevresel sorunlar sebebiyle, Ekvador halkı hafta başından bu yana Lasso karşıtı eylemler düzenliyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR

Ekvador'un devlet başkanı Guillermo Lasso'nun ekonomik politikaları sonucu ortaya çıkan ekonomik ve çevresel sorunlar sebebiyle, Ekvador halkı hafta başından bu yana Lasso karşıtı eylemler düzenliyor.

© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR

Pazartesi gününden bu yana başkent Quito başta olmak üzere diğer bölgelerde öğrenci ve işçi grupları ile sosyal örgütler tarafından gerçekleştirilen protestolarda yollar kapatılırken, zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkenti ve ülkeyi korumaya söz verdim" ifadelerini kullanarak Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha'da 30 gün süreyle toplanma, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını belirtti.

Pazartesi gününden bu yana başkent Quito başta olmak üzere diğer bölgelerde öğrenci ve işçi grupları ile sosyal örgütler tarafından gerçekleştirilen protestolarda yollar kapatılırken, zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, &quot;Başkenti ve ülkeyi korumaya söz verdim&quot; ifadelerini kullanarak Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito&#x27;nun yer aldığı Pichincha&#x27;da 30 gün süreyle toplanma, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını belirtti. - Sputnik Türkiye
2/8
© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR

Pazartesi gününden bu yana başkent Quito başta olmak üzere diğer bölgelerde öğrenci ve işçi grupları ile sosyal örgütler tarafından gerçekleştirilen protestolarda yollar kapatılırken, zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkenti ve ülkeyi korumaya söz verdim" ifadelerini kullanarak Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha'da 30 gün süreyle toplanma, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını belirtti.

© AFP 2022 / VERONICA LOMBEIDA

Yerli lider Leonidas Iza'nın gözaltına alınmasının ardından protestoların seviyesi yükselmişti. Leonidas Iza, Çarşamba günü mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Eylemciler, Iza'nın serbest bırakılmasının protestoları sona erdirmek için bir neden olmadığını açıkladı.

Yerli lider Leonidas Iza&#x27;nın gözaltına alınmasının ardından protestoların seviyesi yükselmişti. Leonidas Iza, Çarşamba günü mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Eylemciler, Iza&#x27;nın serbest bırakılmasının protestoları sona erdirmek için bir neden olmadığını açıkladı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / VERONICA LOMBEIDA

Yerli lider Leonidas Iza'nın gözaltına alınmasının ardından protestoların seviyesi yükselmişti. Leonidas Iza, Çarşamba günü mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Eylemciler, Iza'nın serbest bırakılmasının protestoları sona erdirmek için bir neden olmadığını açıkladı.

© AFP 2022 / VERONICA LOMBEIDA

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Iza dün yaptığı açıklamada, "Ekvador devletinin karşı karşıya olduğu krizi kimse görmezden gelmek istemiyor ancak krizin herkesi etkilediğini anlamalıyız. Başkan Lasso taleplere yanıt verene kadar protestolar devam edecek" diyerek hükümetin ekonomik ve sosyal sorunları çözmek için IMF politikalarını izlemeye daha az odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Iza dün yaptığı açıklamada, &quot;Ekvador devletinin karşı karşıya olduğu krizi kimse görmezden gelmek istemiyor ancak krizin herkesi etkilediğini anlamalıyız. Başkan Lasso taleplere yanıt verene kadar protestolar devam edecek&quot; diyerek hükümetin ekonomik ve sosyal sorunları çözmek için IMF politikalarını izlemeye daha az odaklanması gerektiğini vurgulamıştı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / VERONICA LOMBEIDA

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Iza dün yaptığı açıklamada, "Ekvador devletinin karşı karşıya olduğu krizi kimse görmezden gelmek istemiyor ancak krizin herkesi etkilediğini anlamalıyız. Başkan Lasso taleplere yanıt verene kadar protestolar devam edecek" diyerek hükümetin ekonomik ve sosyal sorunları çözmek için IMF politikalarını izlemeye daha az odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.

© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR

Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) organizatörlüğündeki protestolar, 13 Haziran'da 11 bölgede küçük çaplı gösterilerle başladı ve ertesi gün polisin konfederasyon lideri Leonidas Iza'yı gözaltına almasıyla giderek yayıldı. Quito'ya giden otoyollar da dahil olmak üzere ülke genelindeki yollar protestocular tarafından trafiğe kapatıldı.

Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) organizatörlüğündeki protestolar, 13 Haziran&#x27;da 11 bölgede küçük çaplı gösterilerle başladı ve ertesi gün polisin konfederasyon lideri Leonidas Iza&#x27;yı gözaltına almasıyla giderek yayıldı. Quito&#x27;ya giden otoyollar da dahil olmak üzere ülke genelindeki yollar protestocular tarafından trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR

Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) organizatörlüğündeki protestolar, 13 Haziran'da 11 bölgede küçük çaplı gösterilerle başladı ve ertesi gün polisin konfederasyon lideri Leonidas Iza'yı gözaltına almasıyla giderek yayıldı. Quito'ya giden otoyollar da dahil olmak üzere ülke genelindeki yollar protestocular tarafından trafiğe kapatıldı.

© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR

Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 43 kişi yaralandı. Protestocular, hükümete akaryakıt fiyatlarının dondurulması, devlet varlıklarının özelleştirilmesinin durdurulması, maden şirketlerinin imtiyaz alanlarının genişletilmesinin yasaklanması ve muhtaç ailelere yardım edilmesi de dahil olmak üzere 10 talebin yer aldığı bir liste sunarken, akaryakıt fiyatlarının dizel için 1.50 dolara ve benzin için 2.10 dolara düşürülmesini istedi.

Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 43 kişi yaralandı. Protestocular, hükümete akaryakıt fiyatlarının dondurulması, devlet varlıklarının özelleştirilmesinin durdurulması, maden şirketlerinin imtiyaz alanlarının genişletilmesinin yasaklanması ve muhtaç ailelere yardım edilmesi de dahil olmak üzere 10 talebin yer aldığı bir liste sunarken, akaryakıt fiyatlarının dizel için 1.50 dolara ve benzin için 2.10 dolara düşürülmesini istedi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR

Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 43 kişi yaralandı. Protestocular, hükümete akaryakıt fiyatlarının dondurulması, devlet varlıklarının özelleştirilmesinin durdurulması, maden şirketlerinin imtiyaz alanlarının genişletilmesinin yasaklanması ve muhtaç ailelere yardım edilmesi de dahil olmak üzere 10 talebin yer aldığı bir liste sunarken, akaryakıt fiyatlarının dizel için 1.50 dolara ve benzin için 2.10 dolara düşürülmesini istedi.

© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHORRiot police clear a partial road blockade in the Ruta Viva highway, that leads to the Mariscal Sucre airport, in the framework of indigenous-led protests against high fuel prices and living costs, in Quito on June 17, 2022. - Indigenous people, who make up over a million of Ecuador's 17.7 million inhabitants, embarked on an open-ended anti-government protest Monday that has since been joined by students and other discontented groups. (Photo by Cristina Vega RHOR / AFP)
Ekvador'da IMF protestoları - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR
© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHORA demonstrator kicks a tear gas canister during clashes with the police in the framework of indigenous-led protests against the government of President Guillermo Lasso that began on Monday, in downtown Quito on June 16, 2022. - Indigenous Ecuadorans on Thursday block access to the capital, Quito, on the fourth day of protests against high fuel prices and living costs. Indigenous people, who make up over a million of Ecuador's 17.7 million inhabitants, embarked on an open-ended anti-government protest Monday that has since been joined by students and other discontented groups. (Photo by Cristina Vega RHOR / AFP)
Ekvador'da IMF protestoları - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / CRISTINA VEGA RHOR
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