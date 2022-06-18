Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi

Ekvador'un devlet başkanı Guillermo Lasso'nun ekonomik politikaları sonucu ortaya çıkan ekonomik ve çevresel sorunlar sebebiyle, Ekvador halkı hafta başından bu yana Lasso karşıtı eylemler düzenliyor.
Ekvador'un devlet başkanı Guillermo Lasso'nun ekonomik politikaları sonucu ortaya çıkan ekonomik ve çevresel sorunlar sebebiyle, Ekvador halkı hafta başından bu yana Lasso karşıtı eylemler düzenliyor.
Pazartesi gününden bu yana başkent Quito başta olmak üzere diğer bölgelerde öğrenci ve işçi grupları ile sosyal örgütler tarafından gerçekleştirilen protestolarda yollar kapatılırken, zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkenti ve ülkeyi korumaya söz verdim" ifadelerini kullanarak Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha'da 30 gün süreyle toplanma, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını belirtti.
Pazartesi gününden bu yana başkent Quito başta olmak üzere diğer bölgelerde öğrenci ve işçi grupları ile sosyal örgütler tarafından gerçekleştirilen protestolarda yollar kapatılırken, zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkenti ve ülkeyi korumaya söz verdim" ifadelerini kullanarak Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha'da 30 gün süreyle toplanma, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını belirtti.
Yerli lider Leonidas Iza'nın gözaltına alınmasının ardından protestoların seviyesi yükselmişti. Leonidas Iza, Çarşamba günü mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Eylemciler, Iza'nın serbest bırakılmasının protestoları sona erdirmek için bir neden olmadığını açıkladı.
Yerli lider Leonidas Iza'nın gözaltına alınmasının ardından protestoların seviyesi yükselmişti. Leonidas Iza, Çarşamba günü mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Eylemciler, Iza'nın serbest bırakılmasının protestoları sona erdirmek için bir neden olmadığını açıkladı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Iza dün yaptığı açıklamada, "Ekvador devletinin karşı karşıya olduğu krizi kimse görmezden gelmek istemiyor ancak krizin herkesi etkilediğini anlamalıyız. Başkan Lasso taleplere yanıt verene kadar protestolar devam edecek" diyerek hükümetin ekonomik ve sosyal sorunları çözmek için IMF politikalarını izlemeye daha az odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Iza dün yaptığı açıklamada, "Ekvador devletinin karşı karşıya olduğu krizi kimse görmezden gelmek istemiyor ancak krizin herkesi etkilediğini anlamalıyız. Başkan Lasso taleplere yanıt verene kadar protestolar devam edecek" diyerek hükümetin ekonomik ve sosyal sorunları çözmek için IMF politikalarını izlemeye daha az odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.
Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) organizatörlüğündeki protestolar, 13 Haziran'da 11 bölgede küçük çaplı gösterilerle başladı ve ertesi gün polisin konfederasyon lideri Leonidas Iza'yı gözaltına almasıyla giderek yayıldı. Quito'ya giden otoyollar da dahil olmak üzere ülke genelindeki yollar protestocular tarafından trafiğe kapatıldı.
Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) organizatörlüğündeki protestolar, 13 Haziran'da 11 bölgede küçük çaplı gösterilerle başladı ve ertesi gün polisin konfederasyon lideri Leonidas Iza'yı gözaltına almasıyla giderek yayıldı. Quito'ya giden otoyollar da dahil olmak üzere ülke genelindeki yollar protestocular tarafından trafiğe kapatıldı.
Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 43 kişi yaralandı. Protestocular, hükümete akaryakıt fiyatlarının dondurulması, devlet varlıklarının özelleştirilmesinin durdurulması, maden şirketlerinin imtiyaz alanlarının genişletilmesinin yasaklanması ve muhtaç ailelere yardım edilmesi de dahil olmak üzere 10 talebin yer aldığı bir liste sunarken, akaryakıt fiyatlarının dizel için 1.50 dolara ve benzin için 2.10 dolara düşürülmesini istedi.
Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 43 kişi yaralandı. Protestocular, hükümete akaryakıt fiyatlarının dondurulması, devlet varlıklarının özelleştirilmesinin durdurulması, maden şirketlerinin imtiyaz alanlarının genişletilmesinin yasaklanması ve muhtaç ailelere yardım edilmesi de dahil olmak üzere 10 talebin yer aldığı bir liste sunarken, akaryakıt fiyatlarının dizel için 1.50 dolara ve benzin için 2.10 dolara düşürülmesini istedi.