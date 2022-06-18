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Elon Musk’tan '1453' paylaşımı
Elon Musk’tan '1453' paylaşımı
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Osmanlı'nın kontrolüne girmesine gönderme yapan bir paylaşımda... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T01:37+0300
2022-06-18T01:46+0300
yaşam
istanbul
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu kontrolüne girdiği 1453 yılını gönderisinde kullanan Musk, paylaşımına "Kapıyı kilitledim mi?" notunu düştü. Musk'ın çok sayıda Türk takpçisi de paylaşıma yorum yaptı. Gönderide son dönemde gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkilerine gönderme yapıldığı düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220617/elon-muski-dikkat-dagitici-utanc-kaynagi-olarak-nitelendiren-spacex-calisanlari-kovuldu-1057564753.html
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istanbul, elon musk, paylaşım, twitter , fetih

Elon Musk’tan '1453' paylaşımı

01:37 18.06.2022 (güncellendi: 01:46 18.06.2022)
© REUTERS / Michele TantussiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© REUTERS / Michele Tantussi
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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Osmanlı'nın kontrolüne girmesine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu kontrolüne girdiği 1453 yılını gönderisinde kullanan Musk, paylaşımına "Kapıyı kilitledim mi?" notunu düştü.
Musk'ın çok sayıda Türk takpçisi de paylaşıma yorum yaptı. Gönderide son dönemde gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkilerine gönderme yapıldığı düşünülüyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
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