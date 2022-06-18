https://tr.sputniknews.com/20220618/elon-musktan-1453-paylasimi-1057579901.html

Elon Musk’tan '1453' paylaşımı

Elon Musk’tan '1453' paylaşımı

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Osmanlı'nın kontrolüne girmesine gönderme yapan bir paylaşımda... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T01:37+0300

2022-06-18T01:37+0300

2022-06-18T01:46+0300

yaşam

istanbul

elon musk

paylaşım

twitter

fetih

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu kontrolüne girdiği 1453 yılını gönderisinde kullanan Musk, paylaşımına "Kapıyı kilitledim mi?" notunu düştü. Musk'ın çok sayıda Türk takpçisi de paylaşıma yorum yaptı. Gönderide son dönemde gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkilerine gönderme yapıldığı düşünülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220617/elon-muski-dikkat-dagitici-utanc-kaynagi-olarak-nitelendiren-spacex-calisanlari-kovuldu-1057564753.html

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istanbul, elon musk, paylaşım, twitter , fetih