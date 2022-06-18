https://tr.sputniknews.com/20220618/ersan-kunerinin-canyoldas-sabunlari-satisa-cikti-cem-yilmaz-tepki-gosterdi-1057591539.html

Erşan Kuneri'nin 'Canyoldaş' sabunları satışa çıktı: Cem Yılmaz tepki gösterdi

Erşan Kuneri'nin 'Canyoldaş' sabunları satışa çıktı: Cem Yılmaz tepki gösterdi

Erşan Kuneri dizisindeki Canyoldaş sabunu internet üzerinden satışa çıktı. Komedyen Cem Yılmaz, "Satıcı arkadaş. Bu zırva işi bırak" diye tepki gösterdi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T13:21+0300

2022-06-18T13:21+0300

2022-06-18T13:21+0300

yaşam

erşan kuneri

sabun

cem yılmaz

satış

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Netflix'te yayınlanan ‘Erşan Kuneri' dizisinde yer alan 'Canyoldaş mastürbasyon sabunları' internet üzerinden satılmaya başlandı.31.69 TL'ye satılan sabunun özellikleri, "Sabun sertliği yumuşaktır. Değerli ağabeyimizin birebir kalıbı kullanılmıştır. Dış ölçüleri: 7x7x2.5cm (ExBxY). Delik çapı: 3cm... Gerçek sabun" olarak sıralandı.Sabun satışına Twitter hesabından tepki gösteren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:“Yine bazı girişimciler Canyoldaş sabunları he hehe diyerek millete Erşan markası ile bişeyler satmaya çalışıyor…Kendinize böyle şeyler yapmayın. Satıcı arkadaş milletin parasını böyle toplayıp tam tatile kaçacakken bütün paranı almak istemiyorum, bu zırva işi bırak."

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erşan kuneri, sabun, cem yılmaz, satış