Türkiye
CANLI | Rus elçiden uyarı: Kiev'e silah pompalanması Rusya ile ABD arasında çatışma riski doğuruyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220618/ersan-kunerinin-canyoldas-sabunlari-satisa-cikti-cem-yilmaz-tepki-gosterdi-1057591539.html
Erşan Kuneri'nin 'Canyoldaş' sabunları satışa çıktı: Cem Yılmaz tepki gösterdi
Erşan Kuneri'nin 'Canyoldaş' sabunları satışa çıktı: Cem Yılmaz tepki gösterdi
Erşan Kuneri dizisindeki Canyoldaş sabunu internet üzerinden satışa çıktı. Komedyen Cem Yılmaz, "Satıcı arkadaş. Bu zırva işi bırak" diye tepki gösterdi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T13:21+0300
2022-06-18T13:21+0300
yaşam
erşan kuneri
sabun
cem yılmaz
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056496491_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_c0d6215dfb2516d49d8ed12249ef04a1.jpg
Netflix'te yayınlanan ‘Erşan Kuneri' dizisinde yer alan 'Canyoldaş mastürbasyon sabunları' internet üzerinden satılmaya başlandı.31.69 TL'ye satılan sabunun özellikleri, "Sabun sertliği yumuşaktır. Değerli ağabeyimizin birebir kalıbı kullanılmıştır. Dış ölçüleri: 7x7x2.5cm (ExBxY). Delik çapı: 3cm... Gerçek sabun" olarak sıralandı.Sabun satışına Twitter hesabından tepki gösteren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:“Yine bazı girişimciler Canyoldaş sabunları he hehe diyerek millete Erşan markası ile bişeyler satmaya çalışıyor…Kendinize böyle şeyler yapmayın. Satıcı arkadaş milletin parasını böyle toplayıp tam tatile kaçacakken bütün paranı almak istemiyorum, bu zırva işi bırak."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056496491_0:0:567:425_1920x0_80_0_0_8610c5d66889e016d2d5c2a4ec7f97d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erşan kuneri, sabun, cem yılmaz, satış

Erşan Kuneri'nin 'Canyoldaş' sabunları satışa çıktı: Cem Yılmaz tepki gösterdi

13:21 18.06.2022
© NetflixZafer Algöz, Cem Yılmaz
Zafer Algöz, Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© Netflix
Abone olTelegram
Erşan Kuneri dizisindeki Canyoldaş sabunu internet üzerinden satışa çıktı. Komedyen Cem Yılmaz, "Satıcı arkadaş. Bu zırva işi bırak" diye tepki gösterdi.
Netflix'te yayınlanan ‘Erşan Kuneri' dizisinde yer alan 'Canyoldaş mastürbasyon sabunları' internet üzerinden satılmaya başlandı.
31.69 TL'ye satılan sabunun özellikleri, "Sabun sertliği yumuşaktır. Değerli ağabeyimizin birebir kalıbı kullanılmıştır. Dış ölçüleri: 7x7x2.5cm (ExBxY). Delik çapı: 3cm... Gerçek sabun" olarak sıralandı.
Sabun satışına Twitter hesabından tepki gösteren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Yine bazı girişimciler Canyoldaş sabunları he hehe diyerek millete Erşan markası ile bişeyler satmaya çalışıyor…Kendinize böyle şeyler yapmayın. Satıcı arkadaş milletin parasını böyle toplayıp tam tatile kaçacakken bütün paranı almak istemiyorum, bu zırva işi bırak."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала