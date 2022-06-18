https://tr.sputniknews.com/20220618/eyupsultanda-iett-otobusu-park-halindeki-17-araca-carpti-1057584266.html

İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı, sürücü kaçtı

İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı, sürücü kaçtı

Eyüpsultan’da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken 17 araçta... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T04:18+0300

2022-06-18T04:18+0300

2022-06-18T04:47+0300

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araç

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İstanbul’da kontrolden çıkan İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı.Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen İETT otobüsü kontrolden çıkarak sokağın her iki tarafında park halinde bulunan 17 araca çarptı.İETT otobüsü, kamyona çarptıktan sonra dururken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.İçinde ambulans, otomobil ve kamyonetin olduğu 17 araçta hasar meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kazaya karışan araçlarda hasar tespit çalışması yaptı.Kaza sırasında olay yerinde bulunan Hidayet Tayfur, otobüsün süratli geldiğini ve yol üzerindeki insanlara bağırarak uyardığını söyledi.'Vura vura geldi'Tayfur, “Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Vura vura geldi, en son nokta bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik” dedi.Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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iett, otobüs, otobüs şöförü, araç