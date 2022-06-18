İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı, sürücü kaçtı
04:18 18.06.2022 (güncellendi: 04:47 18.06.2022)
© AAİstanbul’da kontrolden çıkan İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı.
© AA
Eyüpsultan’da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken 17 araçta hasar meydana geldi.
İstanbul’da kontrolden çıkan İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507Kaza, saat 00.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Canan Sokakta meydana geldi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Canan Sokakta meydana geldi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507
Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen İETT otobüsü kontrolden çıkarak sokağın her iki tarafında park halinde bulunan 17 araca çarptı.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı. Şoför kaza sonrası kayıplara karıştı
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı. Şoför kaza sonrası kayıplara karıştı
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507
İETT otobüsü, kamyona çarptıktan sonra dururken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarparak durdu.
kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarparak durdu.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507
İçinde ambulans, otomobil ve kamyonetin olduğu 17 araçta hasar meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507Aracında hasar oluşan Gökhan Demirci, “Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor" diye konuştu
Aracında hasar oluşan Gökhan Demirci, “Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor" diye konuştu
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kazaya karışan araçlarda hasar tespit çalışması yaptı.
Kaza sırasında olay yerinde bulunan Hidayet Tayfur, otobüsün süratli geldiğini ve yol üzerindeki insanlara bağırarak uyardığını söyledi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507Aracında hasar oluşan başka mahalle sakini Mustafa Demirtürk ise, “Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zaten” dedi.
Aracında hasar oluşan başka mahalle sakini Mustafa Demirtürk ise, “Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zaten” dedi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-AW648507
'Vura vura geldi'
Tayfur, “Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Vura vura geldi, en son nokta bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik” dedi.
Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.