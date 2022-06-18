https://tr.sputniknews.com/20220618/fenerbahce-duyurdu-kombineler-tukendi-1057591778.html
Fenerbahçe duyurdu: Kombineler tükendi
Fenerbahçe duyurdu: Kombineler tükendi
Fenerbahçe, 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, biletlerin tükendiği ifade edildi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T13:34+0300
2022-06-18T13:34+0300
2022-06-18T13:35+0300
spor
fenerbahçe
kombine
bilet
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda, 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçe'mizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir. Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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fenerbahçe, kombine, bilet
Fenerbahçe duyurdu: Kombineler tükendi
13:34 18.06.2022 (güncellendi: 13:35 18.06.2022) Abone ol
Fenerbahçe, 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, biletlerin tükendiği ifade edildi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda, 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçe'mizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir. Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.