https://tr.sputniknews.com/20220618/fenerbahce-duyurdu-kombineler-tukendi-1057591778.html

Fenerbahçe duyurdu: Kombineler tükendi

Fenerbahçe duyurdu: Kombineler tükendi

Fenerbahçe, 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, biletlerin tükendiği ifade edildi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T13:34+0300

2022-06-18T13:34+0300

2022-06-18T13:35+0300

spor

fenerbahçe

kombine

bilet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055833855_14:0:636:350_1920x0_80_0_0_0572fbbc3a627380e9c594474fcebc43.jpg

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda, 8 Haziran'da satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçe'mizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir. Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, kombine, bilet