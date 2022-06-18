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https://tr.sputniknews.com/20220618/ferreronun-belcikadaki-cikolata-fabrikasi-yeniden-aciliyor-1057585452.html
Ferrero'nun Belçika'daki çikolata fabrikası yeniden açılıyor
Ferrero'nun Belçika'daki çikolata fabrikası yeniden açılıyor
İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun salmonella salgını nedeniyle kapatılan Belçika'daki fabrikasının yeniden açılmasına izin verildi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T05:07+0300
2022-06-18T05:10+0300
dünya
fabrika
salmonella
salmonella bakterisi
ferrero
italyan
kinder
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Belçika Federal Gıda Güvenlik Ajansı (AFSCA), Ferrero'nun Belçika'nın Arlon şehrindeki üretim tesisine şartlı faaliyet izini verildiğini açıkladı.Açıklamada, nisan ayı başında bazı kişilerin Kinder marka çikolata ürünlerini tükettikten sonra hastalandığı, epidemiyolojik araştırmaların ve numunelerin analizinin ardından Arlon'daki Ferrero fabrikasıyla bir bağlantı kurulduğu hatırlatıldı.AFSCA'nın bu gelişmelerinin ardından Arlon'daki fabrika ile ilgili soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, 8 Nisan'da bu fabrikanın yetkilendirmesinin kaldırıldığı ve üretim tesisinden çıkan Kinder serisindeki tüm ürünlerin geri çağırıldığı kaydedildi.Açıklamada, Ferrero'nun mayıs ayında AFSCA'ya söz konusu tesiste yeniden üretim yapabilmek için izin başvurusunda bulunduğu anımsatılarak, kapsamlı analizlerin ardından Ferrero'ya Arlon'daki üretim tesisi için şartlı yetki verme kararı alındığı bildirildi.Şartlı iznin 3 aylık bir süre için verildiği vurgulanan açıklamada, bu süreçte ham maddelerin yanı sıra üretilen her gıda partisinin analiz edileceği, söz konusu değerlendirmelerin uygun sonuç vermesi halinde ürünlerin piyasaya sürülebileceği ifade edildi.Açıklamada, 3 aylık sürenin sonunda olumlu denetim sonuçları çıkması durumunda nihai izin verilebileceği belirtildi.Ferrero firması ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın ardından bugün itibariyle fabrikanın yeniden açılış sürecinin başlatıldığını bildirdi.Fabrikada üretimin birkaç hafta içinde yeniden başlayacağına işaret edilen açıklamada, yaşananların ardından Arlon fabrikasında somut önlemler alındığını aktarıldı.Açıklamada, fabrikada 1.800'den fazla test yapıldığı, 10 bin parçanın sökülerek temizlendiği ve yeni yatırımlar gerçekleştirildiği belirtildi.Fabrikada ürün güvenlik protokolleri, eğitimler ve numune alma işlemlerinin de güncellendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu fabrikada binden fazla kişin çalıştığı anımsatıldı.Nisan ayında, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi çok sayıda Avrupa ülkesinde Kinder çikolata yiyen yüzlerce kişide salmonella tespit edilmişti.O dönemde salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Ferrero tarafından Belçika'da üretilen Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/fabrikada-salmonella-saptandigini-saklamakla-suclanan-ferreroya-belcika-ve-luksemburgda-operasyon-1057203248.html
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fabrika, salmonella, salmonella bakterisi, ferrero, italyan, kinder

Ferrero'nun Belçika'daki çikolata fabrikası yeniden açılıyor

05:07 18.06.2022 (güncellendi: 05:10 18.06.2022)
© AFP 2022 / ERIC LALMAND İtalyan çikolata üreticisi Ferrero
İtalyan çikolata üreticisi Ferrero - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / ERIC LALMAND
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İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun salmonella salgını nedeniyle kapatılan Belçika'daki fabrikasının yeniden açılmasına izin verildi.
Belçika Federal Gıda Güvenlik Ajansı (AFSCA), Ferrero'nun Belçika'nın Arlon şehrindeki üretim tesisine şartlı faaliyet izini verildiğini açıkladı.
Açıklamada, nisan ayı başında bazı kişilerin Kinder marka çikolata ürünlerini tükettikten sonra hastalandığı, epidemiyolojik araştırmaların ve numunelerin analizinin ardından Arlon'daki Ferrero fabrikasıyla bir bağlantı kurulduğu hatırlatıldı.
AFSCA'nın bu gelişmelerinin ardından Arlon'daki fabrika ile ilgili soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, 8 Nisan'da bu fabrikanın yetkilendirmesinin kaldırıldığı ve üretim tesisinden çıkan Kinder serisindeki tüm ürünlerin geri çağırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Ferrero'nun mayıs ayında AFSCA'ya söz konusu tesiste yeniden üretim yapabilmek için izin başvurusunda bulunduğu anımsatılarak, kapsamlı analizlerin ardından Ferrero'ya Arlon'daki üretim tesisi için şartlı yetki verme kararı alındığı bildirildi.
Şartlı iznin 3 aylık bir süre için verildiği vurgulanan açıklamada, bu süreçte ham maddelerin yanı sıra üretilen her gıda partisinin analiz edileceği, söz konusu değerlendirmelerin uygun sonuç vermesi halinde ürünlerin piyasaya sürülebileceği ifade edildi.
Açıklamada, 3 aylık sürenin sonunda olumlu denetim sonuçları çıkması durumunda nihai izin verilebileceği belirtildi.
Ferrero firması ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın ardından bugün itibariyle fabrikanın yeniden açılış sürecinin başlatıldığını bildirdi.
Fabrikada üretimin birkaç hafta içinde yeniden başlayacağına işaret edilen açıklamada, yaşananların ardından Arlon fabrikasında somut önlemler alındığını aktarıldı.
Açıklamada, fabrikada 1.800'den fazla test yapıldığı, 10 bin parçanın sökülerek temizlendiği ve yeni yatırımlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Fabrikada ürün güvenlik protokolleri, eğitimler ve numune alma işlemlerinin de güncellendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu fabrikada binden fazla kişin çalıştığı anımsatıldı.
Nisan ayında, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi çok sayıda Avrupa ülkesinde Kinder çikolata yiyen yüzlerce kişide salmonella tespit edilmişti.
O dönemde salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Ferrero tarafından Belçika'da üretilen Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.
Kinder sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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Fabrikada salmonella saptadığını saklamakla suçlanan Ferrero'ya Belçika ve Lüksemburg'da operasyon
9 Haziran , 19:06
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