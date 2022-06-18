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https://tr.sputniknews.com/20220618/feshedilen-mhp-diyarbakir-yonetimi-kayaalp-disinda-gozaltina-alinan-herhangi-bir-parti-uyemiz-yok-1057579244.html
Feshedilen MHP Diyarbakır Yönetimi: Kayaalp dışında gözaltına alınan herhangi bir parti üyemiz yok
Feshedilen MHP Diyarbakır Yönetimi: Kayaalp dışında gözaltına alınan herhangi bir parti üyemiz yok
Kapatılan MHP Diyarbakır Yönetimi, istismarla suçlanan il başkanı Cihan Kayaalp'le birlikte bazı yöneticilerin de gözaltına alındığı iddiasını yalanlayarak... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T01:00+0300
2022-06-18T01:16+0300
türkiye
mhp
diyarbakır
cihan kayaalp
cinsel istismar
iddia
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MHP Genel Merkezi tarafından feshedilen MHP Diyarbakır İl Yönetimi, görevden alınan il başkanı Cihan Kayaalp'in “cinsel istismar” suçlamasından tutuklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre ilçe teşkilatları ve ilçe başkanlarının parti faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Tutuklanan eski il başkanı Cihan Kayaalp'e isnat edilen suçların partimizle ve yönetimdeki arkadaşlarımızla hiçbir ilgi ve bağlantısı kesinlikle yoktur. Tamamen Kayaalp'in gerçekleştirdiği iddia edilen bu olaylar yine Kayaalp'in şahsı ile ilgilidir” ifadeleri kullanıldı.Gözaltına alınanlar arasında il yöneticilerinin de olduğu iddialarının reddedildiği açıklamada, “Bir kısım şer odakları bu olayları provoke ederek haber sitelerinde il yöneticilerimizin de arandığı, gözaltına alındığı veya tutuklandığı haberlerini yayınlamıştır ancak bu iddialar tamamen asılsızdır ve hiçbir yöneticimiz bu olayların içinde olmadığı gibi haklarında herhangi bir arama kararı da bulunmamaktadır. Kayaalp dışında gözaltına alınan veya tutuklanan herhangi bir il ve ilçe yöneticimiz, parti üyemiz bulunmamaktadır” denildi. Kayaalp'le ilgili bazı haberlerde gözaltına alınanlar arasında il yöneticilerinin de olduğu öne sürülmüştü.
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mhp, diyarbakır, cihan kayaalp, cinsel istismar, iddia

Feshedilen MHP Diyarbakır Yönetimi: Kayaalp dışında gözaltına alınan herhangi bir parti üyemiz yok

01:00 18.06.2022 (güncellendi: 01:16 18.06.2022)
© İHA / RIDVAN KILIÇ-MHP Diyarbakır İl Başkanlığı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© İHA / RIDVAN KILIÇ-
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Kapatılan MHP Diyarbakır Yönetimi, istismarla suçlanan il başkanı Cihan Kayaalp'le birlikte bazı yöneticilerin de gözaltına alındığı iddiasını yalanlayarak, "Tutuklanan eski il başkanı Cihan Kayaalp'e isnat edilen suçların partimizle ve yönetimdeki arkadaşlarımızla hiçbir ilgi ve bağlantısı kesinlikle yoktur" açıklaması yaptı
MHP Genel Merkezi tarafından feshedilen MHP Diyarbakır İl Yönetimi, görevden alınan il başkanı Cihan Kayaalp'in “cinsel istismar” suçlamasından tutuklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre ilçe teşkilatları ve ilçe başkanlarının parti faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Tutuklanan eski il başkanı Cihan Kayaalp'e isnat edilen suçların partimizle ve yönetimdeki arkadaşlarımızla hiçbir ilgi ve bağlantısı kesinlikle yoktur. Tamamen Kayaalp'in gerçekleştirdiği iddia edilen bu olaylar yine Kayaalp'in şahsı ile ilgilidir” ifadeleri kullanıldı.
Gözaltına alınanlar arasında il yöneticilerinin de olduğu iddialarının reddedildiği açıklamada, “Bir kısım şer odakları bu olayları provoke ederek haber sitelerinde il yöneticilerimizin de arandığı, gözaltına alındığı veya tutuklandığı haberlerini yayınlamıştır ancak bu iddialar tamamen asılsızdır ve hiçbir yöneticimiz bu olayların içinde olmadığı gibi haklarında herhangi bir arama kararı da bulunmamaktadır. Kayaalp dışında gözaltına alınan veya tutuklanan herhangi bir il ve ilçe yöneticimiz, parti üyemiz bulunmamaktadır” denildi.
Kayaalp'le ilgili bazı haberlerde gözaltına alınanlar arasında il yöneticilerinin de olduğu öne sürülmüştü.
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