https://tr.sputniknews.com/20220618/gazprom-turkakimda-21-28-haziranda-planli-bakim-calismasi-yapilacak-gaz-akisi-duracak-1057588736.html

Gazprom: TürkAkım'da 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak, gaz akışı duracak

Gazprom: TürkAkım'da 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak, gaz akışı duracak

Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattında 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T11:09+0300

2022-06-18T11:09+0300

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türkiye

gazprom

türkakım

açıklama

kesinti

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Konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Gazprom, "TürkAkım doğalgaz boru hattının her iki kolundan gaz transferi, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 21-28 Haziran 2022 döneminde geçici olarak durdurulacak" ifadelerini kullandı.Şirket, gaz transferinin durdurulmasının tüm ilgili taraflarca önceden onaylandığını kaydetti.

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gazprom, türkakım, açıklama, kesinti