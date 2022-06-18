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https://tr.sputniknews.com/20220618/gazprom-turkakimda-21-28-haziranda-planli-bakim-calismasi-yapilacak-gaz-akisi-duracak-1057588736.html
Gazprom: TürkAkım'da 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak, gaz akışı duracak
Gazprom: TürkAkım'da 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak, gaz akışı duracak
Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattında 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T11:09+0300
2022-06-18T11:09+0300
türkiye
gazprom
türkakım
açıklama
kesinti
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Konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Gazprom, "TürkAkım doğalgaz boru hattının her iki kolundan gaz transferi, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 21-28 Haziran 2022 döneminde geçici olarak durdurulacak" ifadelerini kullandı.Şirket, gaz transferinin durdurulmasının tüm ilgili taraflarca önceden onaylandığını kaydetti.
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gazprom, türkakım, açıklama, kesinti

Gazprom: TürkAkım'da 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacak, gaz akışı duracak

11:09 18.06.2022
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattında 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Gazprom, "TürkAkım doğalgaz boru hattının her iki kolundan gaz transferi, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 21-28 Haziran 2022 döneminde geçici olarak durdurulacak" ifadelerini kullandı.

Şirket, gaz transferinin durdurulmasının tüm ilgili taraflarca önceden onaylandığını kaydetti.
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