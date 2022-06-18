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Geçen yıl liseden mezun oldu, 73 yaşında YKS'ye girdi
Geçen yıl liseden mezun oldu, 73 yaşında YKS'ye girdi
Eskişehir'de geçen yıl liseden mezun olan Nevin Unutmazbaş (73), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Unutmazbaş, "Yaşım 73 ama bu yaşta da okumak... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T12:06+0300
2022-06-18T12:08+0300
yaşam
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
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Geçen yıl liseden mezun olan 3 çocuk, 3 torun sahibi Nevin Unutmazbaş, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde YKS'ye girdi. Sınava gireceği okula kızıyla gelen Unutmazbaş, mutluluğunu dile getirerek, "Üniversite sınavına hazırlandım geldim. Allah sınavı başarıyla geçirmeyi nasip etsin. Sınava giren bütün öğrencilere de başarılar dilerim. Yaşım 73 ama bu yaşta da okumak çok güzelmiş. Çok mutluyum. Okumak isteyen herkese tavsiye ederim. 3 çocuğum ve 3 torunumun hepsi okudu ve meslek sahibi oldu. Zamanında okuyamadığım için merak ettim. Merakımı giderdim ve okumaya devam ediyorum. Geçen yıl lise mezunu oldum. Lise diplomamın notu da çok güzel. Ev ekonomisi ya da çocuk gelişimi okumayı düşünüyordum. Torunumun birisi avukat, birisi beden eğitimi öğretmeni. Beden eğitimi okuyamam belki ama hukuk okuyabilirim. Üniversite öğrencisi yetiştirdiğim için sınava hep hazırım. Başaracağımdan da eminim. Heyecanım yok. Tanıdıklarım, komşularımın hepsi merak içindeler. Sınavımın güzel geçmesi lazım. Onlar da sınav derecemi bekliyorlar" diye konuştu.Annesini sınava getiren ve Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda memur olarak çalışan Dilşan Unutmazbaş (48) ise "Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına gireceğini söylemişti. Annemi sınava büyük bir zevkle getirdim. İnşallah sınavdan mutlu bir şekilde çıkacağız. Başaracağından da eminim. Çocukları ve torunları olarak hepimiz ders çalışarak büyüdüğümüz için o alışık ve sınava hazır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/ogrencilerden-yks-yorumu-ailem-en-kotu-sanayiye-gidersin-dedi-1057588615.html
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türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite

Geçen yıl liseden mezun oldu, 73 yaşında YKS'ye girdi

12:06 18.06.2022 (güncellendi: 12:08 18.06.2022)
© DHANevin Unutmazbaş
Nevin Unutmazbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© DHA
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Eskişehir'de geçen yıl liseden mezun olan Nevin Unutmazbaş (73), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Unutmazbaş, "Yaşım 73 ama bu yaşta da okumak çok güzelmiş. Çok mutluyum. Okumak isteyen herkese tavsiye ederim" dedi.
Geçen yıl liseden mezun olan 3 çocuk, 3 torun sahibi Nevin Unutmazbaş, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde YKS'ye girdi.

Sınava gireceği okula kızıyla gelen Unutmazbaş, mutluluğunu dile getirerek, "Üniversite sınavına hazırlandım geldim. Allah sınavı başarıyla geçirmeyi nasip etsin. Sınava giren bütün öğrencilere de başarılar dilerim. Yaşım 73 ama bu yaşta da okumak çok güzelmiş. Çok mutluyum. Okumak isteyen herkese tavsiye ederim. 3 çocuğum ve 3 torunumun hepsi okudu ve meslek sahibi oldu. Zamanında okuyamadığım için merak ettim. Merakımı giderdim ve okumaya devam ediyorum. Geçen yıl lise mezunu oldum. Lise diplomamın notu da çok güzel. Ev ekonomisi ya da çocuk gelişimi okumayı düşünüyordum. Torunumun birisi avukat, birisi beden eğitimi öğretmeni. Beden eğitimi okuyamam belki ama hukuk okuyabilirim. Üniversite öğrencisi yetiştirdiğim için sınava hep hazırım. Başaracağımdan da eminim. Heyecanım yok. Tanıdıklarım, komşularımın hepsi merak içindeler. Sınavımın güzel geçmesi lazım. Onlar da sınav derecemi bekliyorlar" diye konuştu.

Annesini sınava getiren ve Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda memur olarak çalışan Dilşan Unutmazbaş (48) ise "Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına gireceğini söylemişti. Annemi sınava büyük bir zevkle getirdim. İnşallah sınavdan mutlu bir şekilde çıkacağız. Başaracağından da eminim. Çocukları ve torunları olarak hepimiz ders çalışarak büyüdüğümüz için o alışık ve sınava hazır" dedi.
LGS - YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
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