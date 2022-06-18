https://tr.sputniknews.com/20220618/imamoglu-duyurdu-istanbulkarta-faizsiz-kredi-imkani-geldi-1057600750.html

İmamoğlu duyurdu: İstanbulkart'a faizsiz kredi imkanı geldi

İmamoğlu duyurdu: İstanbulkart'a faizsiz kredi imkanı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart'a 2 bin 500 TL faizsiz kredi imkanı getirildiğini duyurdu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T21:10+0300

2022-06-18T21:10+0300

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türkiye

istanbulkart

ekrem imamoğlu

faiz

kredi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbulkart'a 2 bin 500 TL faizsiz kredi imkanı getirildiğini açıkladı.İmamoğlu, ''İstanbulkart’a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2 bin 500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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istanbulkart, ekrem imamoğlu, faiz, kredi