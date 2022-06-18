https://tr.sputniknews.com/20220618/imamoglu-ilk-kent-lokantasini-acti-temel-cozum-ulkenin-iyi-bir-ekonomi-yonetimine-kavusmasi-1057577028.html

İmamoğlu, ilk ‘Kent Lokantası’nı açtı: Temel çözüm, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine kavuşması

İmamoğlu, ilk ‘Kent Lokantası’nı açtı: Temel çözüm, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine kavuşması

Çapa’da ilk ‘Kent Lokantası’nın açılışını yapan İBB Başkanı İmamoğlu, " Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz geliri olmadığı için okula aç gitmesin... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T00:13+0300

2022-06-18T00:13+0300

2022-06-18T00:13+0300

türkiye

kent

lokanta

ekrem imamoğlu

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yemek

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057576367_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e3c487b01321e383331df4b987511846.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihindeki ilk “Kent Lokantası”nı Çapa’da açtı. Beyaz önlüğünü giyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantanın ilk müşterileri öğrencilere servisi kendi elleriyle yaptı.29 TL’den satılacak 4 çeşit yemeği öğrencilere servis eden İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de yemek tezgahı arkasında, çalışanların arasında yaptı.Kent Lokantaları’nın seçim vaatleri arasında bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, servise sunulan yemeklerin İBB Sosyal Tesislerinde, tüm hijyen kurallarına uyularak sağlıklı bir biçimde üretildiğini vurguladı.‘Temel amacımız; gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak’“Şehrimizin, özellikle öğrencilerin çok olduğu, emek yoğun bulunan çalışanların ve özellikle ücret olarak da düşük ücretli çalışılan alanlarda Kent Lokantası açmaya dönük hamlelerimiz devam edecek” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:‘Hiçbir çocuğumuz, gencimiz okula aç gitmesin istiyoruz’Her durumda ve koşulda vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Ama bu kadar ekonominin insanları zorladığı anların, yoksulluğun, işsizliğin çok konuşulduğu süreçlerin de bir an önce sona ermesini ve bitmesini istiyoruz. Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz geliri olmadığı için okula aç gitmesin istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamazsın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün. Ama biz, şu anda bir yarayı belki iyileştiremiyoruz ama pansuman etmek, hayatın sürdürülebilirliğini sağlama noktasında çocuklarımıza, gençlerimize ve özellikle düşük ücretli çalışan emekçilerimize yakın noktalarda bu tür alanlarımızı, Kent Lokantalarımızı açarak, onlara hijyenik, kaliteli ama aynı zamanda fiyatı uygun bir yemek erişimini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.İkinci lokanta yakında Bağcılar’daİkinci Kent Lokantası’nı Bağcılar'da hazırladıklarını duyuran İmamoğlu, “Her şeyi toparlandı. Şu anda çalışanıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere. Orada da kadın çalışanlarımız olacak. Ve ondan sonra Bağcılar şubesini de açacağız. İnşallah orada da bir öğle yemeğinde buluşmak dileğiyle. Diğer noktalarla ilgili arayışlarımızda sürüyor, sürecek. Özellikle eylül ayında, okulların başlama döneminde, üniversitelerin başlama döneminde, ekim ayında, daha etkin bir biçimde yeni yerleri de açacağımızı İstanbul'daki hemşehrilerimize, halkımıza duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220615/ibb-kent-lokantalari-aciyor-kisa-surede-istanbulun-bircok-semtinde-hizmet-vermeye-baslayacak-1057476604.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kent, lokanta, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yemek, öğrenci