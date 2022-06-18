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https://tr.sputniknews.com/20220618/ispanyadaki-orman-yanginlari-20-bin-hektardan-fazla-alana-yayildi-1057598835.html
İspanya'daki orman yangınları 20 bin hektardan fazla alana yayıldı
İspanya'daki orman yangınları 20 bin hektardan fazla alana yayıldı
İspanya'nın Zamora bölgesindeki orman yangınlarının 20 bin hektardan fazla alana yayıldığı duyuruldu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T19:03+0300
2022-06-18T19:03+0300
dünya
ispanya
orman yangını
tahliye
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İspanyol El Mundo gazetesi, ülkenin kuzeybatısındaki Zamora bölgesinde başlayan orman yangınlarının 20 bin hektardan fazla alana yayıldığını bildirdi.Haberde, itfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek için gece boyu çalıştığı belirtildi.Buna rağmen yangının yayılmaya devam ettiği bilgisi yer alan haberde, bölgedeki Otero de Bodas ve diğer bir dizi yerleşimin tahliye edilmeye başladığı kaydedildi.Kastilya ve Leon kenti yetkilileri, dün yangınlar nedeniyle 7 köyün boşaltıldığını açıklamıştı.Öte yandan İspanya'da hava sıcaklıkları son günlerde ciddi artışlar kaydediyor. Devlet Meteoroloji Ajansı, bazı illerde sıcaklıklar nedeniyle risk seviyesini en üste çıkarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/ispanyadaki-orman-yangininda-2-bin-hektarlik-alan-kul-oldu-1057254143.html
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ispanya, orman yangını, tahliye

İspanya'daki orman yangınları 20 bin hektardan fazla alana yayıldı

19:03 18.06.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENAİspanya - orman yangını
İspanya - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENA
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İspanya'nın Zamora bölgesindeki orman yangınlarının 20 bin hektardan fazla alana yayıldığı duyuruldu.
İspanyol El Mundo gazetesi, ülkenin kuzeybatısındaki Zamora bölgesinde başlayan orman yangınlarının 20 bin hektardan fazla alana yayıldığını bildirdi.
Haberde, itfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek için gece boyu çalıştığı belirtildi.
Buna rağmen yangının yayılmaya devam ettiği bilgisi yer alan haberde, bölgedeki Otero de Bodas ve diğer bir dizi yerleşimin tahliye edilmeye başladığı kaydedildi.
Kastilya ve Leon kenti yetkilileri, dün yangınlar nedeniyle 7 köyün boşaltıldığını açıklamıştı.
Öte yandan İspanya'da hava sıcaklıkları son günlerde ciddi artışlar kaydediyor. Devlet Meteoroloji Ajansı, bazı illerde sıcaklıklar nedeniyle risk seviyesini en üste çıkarmıştı.
İspanya - orman yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
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