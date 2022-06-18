https://tr.sputniknews.com/20220618/israil-ordusu-gazzeden-atilan-bir-roketin-imha-edildigini-acikladi-1057587080.html

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T06:01+0300

2022-06-18T06:01+0300

2022-06-18T06:01+0300

dünya

israil

gazze

roket

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İsrail ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin füze savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.Ordudan daha önce yapılan açıklamada, güneydeki Askalan (Aşkelon) ile Gazze sınırındaki diğer bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilmişti.Gazze'den atılan roketin sorumluluğunu üstelenen olmadı.

israil

gazze

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israil, gazze, roket