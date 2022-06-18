https://tr.sputniknews.com/20220618/israil-ordusu-gazzeden-atilan-bir-roketin-imha-edildigini-acikladi-1057587080.html
İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı
İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı
İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T06:01+0300
2022-06-18T06:01+0300
2022-06-18T06:01+0300
dünya
israil
gazze
roket
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İsrail ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin füze savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.Ordudan daha önce yapılan açıklamada, güneydeki Askalan (Aşkelon) ile Gazze sınırındaki diğer bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilmişti.Gazze'den atılan roketin sorumluluğunu üstelenen olmadı.
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israil, gazze, roket
İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini açıkladı
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İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin füze savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.
Ordudan daha önce yapılan açıklamada, güneydeki Askalan (Aşkelon) ile Gazze sınırındaki diğer bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilmişti.
Gazze'den atılan roketin sorumluluğunu üstelenen olmadı.