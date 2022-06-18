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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi' cezası
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi' cezası
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda kesimine izin verilen ağaçların dışında 54 ağacın kesildiğinin tespiti üzerine İstanbul Büyükşehir... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul orman bölge müdürlüğü
ağaç
emirgan
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emirgan Korusu'nun İBB tarafından yönetildiği belirtilerek, ağaç kesimlerinin 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre Orman Bölge Müdürlüğünün iznine tabi olduğu hatırlatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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istanbul orman bölge müdürlüğü, ağaç, emirgan, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi' cezası

02:53 18.06.2022 (güncellendi: 03:10 18.06.2022)
© Fotoğraf : TwitterİBB binası
İBB binası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda kesimine izin verilen ağaçların dışında 54 ağacın kesildiğinin tespiti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na idari para cezası tutanağı düzenlendiğini açıkladı.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emirgan Korusu'nun İBB tarafından yönetildiği belirtilerek, ağaç kesimlerinin 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre Orman Bölge Müdürlüğünün iznine tabi olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir."

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