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İstanbul Valiliği: İstanbul Üniversitesi'ndeki izinsiz eylemde 26 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: İstanbul Üniversitesi'ndeki izinsiz eylemde 26 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi önünde izinsiz eylem düzenleyen ve uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 26 kişinin gözaltına... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T01:15+0300
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türkiye
istanbul valiliği
eylem
istanbul üniversitesi
gözaltı
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi. Etkinlik için toplananlara güvenlik güçlerince, eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde uyarı ve ikazlarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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istanbul valiliği, eylem, istanbul üniversitesi, gözaltı

İstanbul Valiliği: İstanbul Üniversitesi'ndeki izinsiz eylemde 26 kişi gözaltına alındı

01:15 18.06.2022 (güncellendi: 01:17 18.06.2022)
© AAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi önünde izinsiz eylem düzenleyen ve uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 26 kişinin gözaltına alındığını bildirdi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.
Etkinlik için toplananlara güvenlik güçlerince, eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde uyarı ve ikazlarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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