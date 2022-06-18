https://tr.sputniknews.com/20220618/kalin-isvec-ve-finlandiya-guvenlik-kaygilarimizi-giderecek-somut-adimlar-atmali-1057597658.html

Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı

Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklamalar yaptı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T18:12+0300

2022-06-18T18:12+0300

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ibrahim kalın

nato

isveç

finlandiya

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda konuştu. Kalın, "İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı. NATO bir güvenlik örgütüdür, yeni üye olacaklar ilkelere uymalıdır" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin Brüksel öncesi açıklamalarda bulundu.Kalın "NATO bir güvenlik örgütüdür. Yeni üye olacakların ilkelere riayet etmesi tercih değil, zarurettir" dedi.Dün, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere pazar günü Brüksel'e gideceği duyurulmuştu.

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