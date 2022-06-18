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https://tr.sputniknews.com/20220618/kalin-isvec-ve-finlandiya-guvenlik-kaygilarimizi-giderecek-somut-adimlar-atmali-1057597658.html
Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı
Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklamalar yaptı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T18:12+0300
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda konuştu. Kalın, "İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı. NATO bir güvenlik örgütüdür, yeni üye olacaklar ilkelere uymalıdır" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin Brüksel öncesi açıklamalarda bulundu.Kalın "NATO bir güvenlik örgütüdür. Yeni üye olacakların ilkelere riayet etmesi tercih değil, zarurettir" dedi.Dün, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere pazar günü Brüksel'e gideceği duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220615/disisleri-bakani-isvec-ve-finlandiyanin-gonderdikleri-belgeler-beklentileri-karsilamiyor-1057470008.html
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ibrahim kalın, nato, isveç, finlandiya

Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı

18:12 18.06.2022
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda konuştu. Kalın, "İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı. NATO bir güvenlik örgütüdür, yeni üye olacaklar ilkelere uymalıdır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin Brüksel öncesi açıklamalarda bulundu.
Kalın "NATO bir güvenlik örgütüdür. Yeni üye olacakların ilkelere riayet etmesi tercih değil, zarurettir" dedi.
Dün, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere pazar günü Brüksel'e gideceği duyurulmuştu.
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