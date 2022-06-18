https://tr.sputniknews.com/20220618/karaismailoglu-bir-sorun-varsa-onu-cozecek-olan-recep-tayyip-erdogan-liderligindeki-hukumetlerdir-1057582814.html

Karaismailoğlu: Bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir

Karaismailoğlu: Bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir. Vatandaşımız, milletimiz de... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T03:54+0300

2022-06-18T03:54+0300

2022-06-18T03:58+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

zonguldak

ak parti

recep tayyip erdoğan

6'lı masa

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Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin Ereğli İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.Burada konuşma yapan Karaismailoğlu, ulaşım yatırımlarının Türkiye'nin her yerinde aynı şekilde devam ettiğini söyledi.Filyos Limanı'nın 2. Abdülhamit'in 150 yıllık rüyası olduğunu, o projeyi bitirmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti'li kadrolara nasip olduğunu belirten Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın artık sondaj gemilerine ev sahipliği yaptığını kaydetti.Karaismailoğlu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşifle kentin Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.Zonguldak'ta tüneller ve viyadüklerin yer aldığı müthiş çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, projelerin en erken zamanda bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını vurguladı.Bu yıl açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nin kent merkezindeki trafiği rahatlattığına işaret eden Karaismailoğlu, Ereğli ile Devrek arasındaki yolun 2023 seçimlerinden önce bitirilmesi için gece gündüz çalışacaklarını, Alaplı-Yığılca yolunda da hızlıca ilerleme sağlayacaklarını vurguladı.Karaismailoğlu, 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadrolarının hükümete gelmesiyle Türkiye'nin tüm dünyada her alanda gücünü hissettirmeye başladığını anlattı.Türkiye'de 2002'den bu yana sadece ulaştırma alanında 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, ülke genelinde 28 bin 650 kilometrelik kara yolu ağının bulunduğunu söyledi.Karaismailoğlu, yatırımların önemli bir kısmını kara yollarına yaptıklarını, yolların inşa edildiği yerlerde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın arttığına dikkati çekerek, "Bugün 225 milyar dolara çıkan ticaret hacmimiz varsa bu, güçlü altyapı sayesinde oluyor" dedi.'Hayal edilemeyecek işler bir bir bitiyor'Yolların ekonomiye dolaylı katkısının yanı sıra trafik kazalarında da yüzde 80'e varan azalış olduğuna, zamandan ve akaryakıttan tasarrufları sağlandığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:'Bugünden 2053 planlamalarını yapıyoruz'Planlamaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Bugünden 2053 planlamalarını yapıyoruz. 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım yaparak kara yolundaki bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometreye, demir yolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkaracağız. Sonucunda bunları vatandaşımıza konfor, yaşam kalitesi olarak sunacağız. Biz insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunu da en hızlı şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.'Türksat 6A'yı bir dahaki yıl uzaya fırlatacağız'Türksat 5B uydusunu uzaya fırlattıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:'Dünyadaki küresel krizler, fiyat dalgalanmasındaki istikrarsızlık, Türkiye'ye de yansıyor'Salgında dünyadaki bütün sistemlerin çöktüğünü ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu süreçte en hızlı büyüyen ülkelerden olduğunu kaydetti.Türkiye'nin büyümesinin güçlü altyapısı üzerinde devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Dünyadaki küresel krizler, fiyat dalgalanmasındaki istikrarsızlık, Türkiye'ye de yansıyor. Onların sonuçlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını, sıkıntılarını da görüyoruz. Onların çözüm yolunda da hummalı bir çalışmamız var, kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.'O masalardan bir şey çıkmaz'Karaismailoğlu, sorunları çözecek kadronun sadece Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

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adil karaismailoğlu, zonguldak, ak parti, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa