https://tr.sputniknews.com/20220618/kilicdaroglu-adalet-yuruyusu-daha-bitmedi-daha-yolun-basindayiz-1057591643.html

Kılıçdaroğlu: Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız

Kılıçdaroğlu: Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü"nün bitmediğini, henüz yolun başında olduklarını ve Türkiye'ye demokrasi gelinceye değin yürüyüşü... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T13:28+0300

2022-06-18T13:28+0300

2022-06-18T13:29+0300

politika

adalet yürüyüşü

chp

kemal kılıçdaroğlu

izmir

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Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığınca Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen "Üye Katılım Töreni"nde yaptığı konuşmada, CHP'li olmanın Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, bağımsızlığın arkasında durmak, kadın erkek eşitliğini savunmak manasına geldiğini söyledi.CHP'li olmanın herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı duymak anlamını taşıdığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak demek bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın güler yüzlü olmasını savunmak demektir. Dertleriyle dertlenmek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, sıradan bir olay değildir." dedi.AK Parti'nin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan seçimlerde kendilerinin yanında olmasını istedi.Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye hazır olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yeni üyelere rozetlerini taktı.Törene Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

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adalet yürüyüşü, chp, kemal kılıçdaroğlu, izmir