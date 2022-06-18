https://tr.sputniknews.com/20220618/kurtulmus-allahin-izniyle-dogalgazimizi-cikaririz-imkanimizi-artiririz-ekonomimizi-gelistiririz-1057594315.html

Kurtulmuş: Allah'ın izniyle doğalgazımızı çıkarırız, imkanımızı artırırız, ekonomimizi geliştiririz

Kurtulmuş: Allah'ın izniyle doğalgazımızı çıkarırız, imkanımızı artırırız, ekonomimizi geliştiririz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hedeflerinin yeniden güçlü ve büyük Türkiye olduğunu belirterek, "Bu bölgede Türkiye'nin büyük bir ülke olarak... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T16:18+0300

2022-06-18T16:18+0300

2022-06-18T16:21+0300

politika

türkiye

ak parti

numan kurtulmuş

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Üsküdar Gastronomi Sokağı ve Gastronomi Festivali'nin açılışına katılan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Babalar Günü'nü tebrik etti.Kurtulmuş, İlçe Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in fevkalade güzel işler yaptığını, örnek belediye başkanlarından birisi olduğunu söyledi.Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel olarak çok zor bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna krizinin sadece iki ülke arasında bir mücadele olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:"Türkiye, dünyanın bundan sonraki gelişecek bütün küresel denklemlerinin tam da merkez noktasında olan bir ülkedir." diyen Kurtulmuş, bu durumun ülkeye birtakım zorluklar verdiği gibi büyük imkanlar da sunduğunu söyledi.Kurtulmuş, "Bu imkanları sonuna kadar kullanıp Türkiye'yi bölgesel bir güç, bundan sonraki dünya denklemlerinde önemli bir merkez ülke haline getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız ve inşallah başaracağız." diye konuştu.'Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olması için mücadelesini sürdürecek'Türkiye'nin eldeki imkanlarını el verdiği ölçüde kullanıp halkının daha iyi bir durumda olması için mücadelesini sürdüreceğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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türkiye, ak parti, numan kurtulmuş