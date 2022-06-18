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Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Koral Berkin Kutlu dünya üçüncüsü oldu
Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Koral Berkin Kutlu dünya üçüncüsü oldu
Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Koral Berkin Kutlu 200 metre serbest S5 kategorisinde 2.41.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.Organizasyon yarın sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20220613/sumeyye-boyaci-ve-sevilay-ozturkten-para-yuzme-dunya-sampiyonasinda-madalya-1057375114.html
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türkiye, yüzme, türkiye bedensel engelliler spor federasyonu

Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Koral Berkin Kutlu dünya üçüncüsü oldu

00:00 18.06.2022
© AAMilli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Koral Berkin Kutlu 200 metre serbest S5 kategorisinde 2.41.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.
Organizasyon yarın sona erecek.
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
SPOR
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya
13 Haziran , 23:18
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