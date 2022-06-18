https://tr.sputniknews.com/20220618/para-yuzme-dunya-sampiyonasinda-koral-berkin-kutlu-dunya-ucuncusu-oldu-1057575762.html
Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Koral Berkin Kutlu dünya üçüncüsü oldu
Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Koral Berkin Kutlu dünya üçüncüsü oldu
Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T00:00+0300
2022-06-18T00:00+0300
2022-06-18T00:00+0300
spor
türkiye
yüzme
türkiye bedensel engelliler spor federasyonu
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Koral Berkin Kutlu 200 metre serbest S5 kategorisinde 2.41.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.Organizasyon yarın sona erecek.
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türkiye, yüzme, türkiye bedensel engelliler spor federasyonu
Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Koral Berkin Kutlu dünya üçüncüsü oldu
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Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Koral Berkin Kutlu 200 metre serbest S5 kategorisinde 2.41.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.
Organizasyon yarın sona erecek.