https://tr.sputniknews.com/20220618/peskov-putinin-medya-temsilcileriyle-gorusmesi-siber-saldirilar-nedeniyle-kisa-kesildi-1057577535.html
Peskov: Putin'in medya temsilcileriyle görüşmesi siber saldırılar nedeniyle kısa kesildi
Peskov: Putin'in medya temsilcileriyle görüşmesi siber saldırılar nedeniyle kısa kesildi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in medya temsilcileri ve savaş muhabirleriyle görüşmesinin siber saldırılar nedeniyle... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T00:32+0300
2022-06-18T00:32+0300
2022-06-18T00:32+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
dmitriy peskov
siber saldırı
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Kremlin Sözcüsü Peskov, “Medya temsilcileriyle yapılan görüşme, devlet başkanının tüm programının, ne yazık ki, siber saldırılar nedeniyle ertelenmesinden dolayı biraz kısaltılmış bir formatta gerçekleşti.Görüşmenin kısaltılması gerekiyordu çünkü, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile yapılacak bir görüşme vardı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/putin-yapay-zekada-empati-olasiligindan-bahsetmek-icin-henuz-cok-erken-1057570890.html
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vladimir putin, dmitriy peskov, siber saldırı
Peskov: Putin'in medya temsilcileriyle görüşmesi siber saldırılar nedeniyle kısa kesildi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in medya temsilcileri ve savaş muhabirleriyle görüşmesinin siber saldırılar nedeniyle kısaltılmış formatta gerçekleştiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, “Medya temsilcileriyle yapılan görüşme, devlet başkanının tüm programının, ne yazık ki, siber saldırılar nedeniyle ertelenmesinden dolayı biraz kısaltılmış bir formatta gerçekleşti.Görüşmenin kısaltılması gerekiyordu çünkü, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile yapılacak bir görüşme vardı” dedi.