https://tr.sputniknews.com/20220618/peskov-putinin-medya-temsilcileriyle-gorusmesi-siber-saldirilar-nedeniyle-kisa-kesildi-1057577535.html

Peskov: Putin'in medya temsilcileriyle görüşmesi siber saldırılar nedeniyle kısa kesildi

Peskov: Putin'in medya temsilcileriyle görüşmesi siber saldırılar nedeniyle kısa kesildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in medya temsilcileri ve savaş muhabirleriyle görüşmesinin siber saldırılar nedeniyle... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T00:32+0300

2022-06-18T00:32+0300

2022-06-18T00:32+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

dmitriy peskov

siber saldırı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, “Medya temsilcileriyle yapılan görüşme, devlet başkanının tüm programının, ne yazık ki, siber saldırılar nedeniyle ertelenmesinden dolayı biraz kısaltılmış bir formatta gerçekleşti.Görüşmenin kısaltılması gerekiyordu çünkü, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile yapılacak bir görüşme vardı” dedi.

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vladimir putin, dmitriy peskov, siber saldırı