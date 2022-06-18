https://tr.sputniknews.com/20220618/post-kovid-belirtileri-stres-unutkanlik-sinir-uyku-bozuklugu-1057589417.html

'Post Kovid' belirtileri: Stres, unutkanlık, sinir, uyku bozukluğu

'Post Kovid' belirtileri: Stres, unutkanlık, sinir, uyku bozukluğu

Prof. Dr. Şevket Özkaya, koronavirüsünü atlatan hastalarda bazı kelimeleri hatırlayamama, sinirlilik, başladığı işi bitirememe ve bazı uyku bozukluğu gibi... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T12:18+0300

2022-06-18T12:18+0300

2022-06-18T12:20+0300

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs

depresyon

stres

sinir

uykusuzluk

unutkanlık

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 'post Kovid' adını verdikleri dönemde hastalarda önemli iki tane problemin ortaya çıktığını söyledi.Pandemi sonrası stres bozukluğu ortaya çıktığına dikkat çeken Özkaya, "İnsanların içlerinde hala bir şey olacak korkusu var. Kötü bir haber alacak, başlarına kötü bir olay gelecek korkusu var. Kronik yorgunluk hali var. Hem psikolojik hem de mekanik etkilenme var. İnsanların özellikle elleri, kolları kalkmıyor" dedi."Bunun yanında 'beyin sisi' dediğimiz bir unutkanlık hali de ortaya çıktı" diyen Özkaya, "Özellikle dış dünyayı hatırlayamama, fazla algılayamama gibi bazı kronik problemler ortaya çıktı. Pandemi sonrası artık toplumda nasıl şeker hastalığı, yüksek tansiyon, astım, KOAH gibi kronik hastalıklar varken pandemiyle birlikte yeni kronik hastalığımız var” ifadelerini kullandı.'Post Kovid' sonrası ortaya çıkan problemlerin kişilerde ciddi anlamda iş gücü kaybı yaptığını ifade eden Özkaya, “Pandemi sonrası sadece mekanik olarak nefes darlığı çekmekten öte insanlarda beyin sisi dediğimiz bazı kelimeleri hatırlayamama, unutkanlık, sinirlilik, başladığı işi bitirememe, konsantrasyon güçlüğü ve bazı uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığını görüyoruz" diye konuştu.İnsanların bu sorunlarla yaşamaya başladıkça bu sefer stresleri de artmaya başladığını söyleyen Özkaya, "Post pandemi stres bozukluğu dediğimiz sadece hastalığı geçirmekle değil bilişsel fonksiyonlarda kayıpların kişinin ciddi anlamda hayatını etkilediği için bunun da verdiği bir stres var. Bu da ciddi anlamda iş gücü kaybı yapıyor. İnsanlar günlük aktivitelerine konsantre olamıyorlar” dedi.Özkaya ayrıca artık polikliniklerde ciddi akciğer tutulumu olan hastalar olmadığını belirterek, "Korona artık normal grip virüsü gibi insanlar arasında devam ediyor. Geçmişte o dalga dalga gelen vakalar bittiği için acil durumunda dikkat eder duruma geldik" diye konuştu.Türkiye'de toplam 15 milyon 16 bin 270 kişi korona virüsü salgınına yakalanırken 98 bin 676 kişi vefat etti.

https://tr.sputniknews.com/20210716/rus-psikiyatrist-kovid-19-gecirenlerde-demans-anksiyete-ve-depresyon-goruyoruz-1044977474.html

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kovid-19, koronavirüs, depresyon, stres, sinir, uykusuzluk, unutkanlık