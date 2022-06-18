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CANLI | Rus elçiden uyarı: Kiev'e silah pompalanması Rusya ile ABD arasında çatışma riski doğuruyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220618/rus-elci-antonovdan-uyari-kieve-silah-pompalanmasi-rusya-ile-abd-arasinda-catisma-riski-doguruyor-1057588337.html
CANLI | Rus elçiden uyarı: Kiev'e silah pompalanması Rusya ile ABD arasında çatışma riski doğuruyor
CANLI | Rus elçiden uyarı: Kiev'e silah pompalanması Rusya ile ABD arasında çatışma riski doğuruyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna'ya silah pompalanmasının Rusya ile ABD arasında çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye

CANLI | Rus elçiden uyarı: Kiev'e silah pompalanması Rusya ile ABD arasında çatışma riski doğuruyor

10:25 18.06.2022 (güncellendi: 10:26 18.06.2022)
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna'ya silah pompalanmasının Rusya ile ABD arasında çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.
Newsweek dergisi için bir yazı kaleme alan Antonov, "ABD'lilerin dar görüşlülüğü mevcut koşullarda da tezahür ediyor. Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusunu kapılan ABD'li elitler, Kiev rejimine silah pompalayarak gerilimin tırmanmasına yönelik bahsi artırıyor. Bunun en büyük nükleer güçler arasında öngörülemeyen sonuçlara gebe bir direkt askeri çatışmaya giden yol olduğu anlaşılmıyor olamaz" dedi.

ABD'nin Rusya'yı yaptırımlar yardımıyla 'boğma' planlarının da çalışmadığını kaydeden Antonov, "Düşüncesizce kısıtlama uygulanması, sadece ABD ekonomisindeki durumu derinleştiriyor. Yani Washington, Rusya karşıtı hararet içinde kendi ayağına sıkmaya hazır. Bu çok saçma görünüyor" ifadelerini kullandı.

Antonov, ABD'nin çabalarının Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatta verilen Donbass sakinlerinin korunmasına ve Ukrayna'nın Nazilerden arındırılmasına, silahsızlandırılmasına ilişkin görevleri yerine getirme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.

ABD'yi Rusya'yı bozguna uğratma sanrılarıyla kendini kandırmayı bırakma çağrısı da yapan Rus elçi, Moskova'yla pragmatik ilişkiler geliştirmenin alternatifi bulunmadığının altını çizdi.
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10:54 18.06.2022
Rusya: Evlere ateş açma emri veren Ukrayna ordusunun iki komutanı gözaltına alındı
Rusya Soruşturma Komitesi, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) evlere ateş açma emri veren iki Ukraynalı komutanın gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan askerlerin Ukrayna ordusu 115. Mekanize Tugayı'na bağlı Teğmen İlya Masliçenko ve 36. Deniz Piyade Tugayı'nda görevli er Yevgeniy Vahçenko olduğunu bildiren Soruşturma Komitesi, iki asker hakkında Donbass halkına sert muamelede bulunma şüphesiyle dava açıldığını ve soruşturma başlatılacağını kaydetti.
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