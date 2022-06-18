CANLI | Rus elçiden uyarı: Kiev'e silah pompalanması Rusya ile ABD arasında çatışma riski doğuruyor

Newsweek dergisi için bir yazı kaleme alan Antonov, "ABD'lilerin dar görüşlülüğü mevcut koşullarda da tezahür ediyor. Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusunu kapılan ABD'li elitler, Kiev rejimine silah pompalayarak gerilimin tırmanmasına yönelik bahsi artırıyor. Bunun en büyük nükleer güçler arasında öngörülemeyen sonuçlara gebe bir direkt askeri çatışmaya giden yol olduğu anlaşılmıyor olamaz" dedi.



ABD'nin Rusya'yı yaptırımlar yardımıyla 'boğma' planlarının da çalışmadığını kaydeden Antonov, "Düşüncesizce kısıtlama uygulanması, sadece ABD ekonomisindeki durumu derinleştiriyor. Yani Washington, Rusya karşıtı hararet içinde kendi ayağına sıkmaya hazır. Bu çok saçma görünüyor" ifadelerini kullandı.



Antonov, ABD'nin çabalarının Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatta verilen Donbass sakinlerinin korunmasına ve Ukrayna'nın Nazilerden arındırılmasına, silahsızlandırılmasına ilişkin görevleri yerine getirme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.



ABD'yi Rusya'yı bozguna uğratma sanrılarıyla kendini kandırmayı bırakma çağrısı da yapan Rus elçi, Moskova'yla pragmatik ilişkiler geliştirmenin alternatifi bulunmadığının altını çizdi.