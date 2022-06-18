Rusya lideri Putin’den özel askeri harekatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girПрезидент РФ В. Путин посетил военный госпиталь имени П. В. Мандрыка
© Sputnik / POOL/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Halk Cumhuriyetleri'ndeki (DHC ve LHC) sakinlerin yanı sıra Ukrayna'da özgürleştirilerin yerleşimlerdeki halka tıbbi yardım sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Rusya'nın bölgelerinde inşa edilen yeni sağlık merkezlerinin açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlanan Putin, özel askeri harekat kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.
Putin, "DHC ve LHC sakinlerine, özgürleştirilen yerlerdeki sivillere yardım eden Rus sağlık çalışanları, şu anda en iyi niteliklerini sergiliyorlar" dedi.
Savunma Bakanlığı'na, Ulusal Muhafız'a ve diğer kolluk kuvvetlerine bağlı hastanelerin askeri doktorlarına, sağlık görevlilerine, hemşirelerine, genç sağlık personeline, kendilerini riske atarak, bazen feda ederek tıbbi bakım sağlayanlara seslenen Putin, "Özel askeri harekata katılan askeri yoldaşlarımızın hayatını kurtardığınız için önünüzde saygıyla eğiliyorum" ifadesini kullandı.
Putin, sağlık çalışanlarının maaş sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini de vurguladı.
Putin, "DHC ve LHC sakinlerine, özgürleştirilen yerlerdeki sivillere yardım eden Rus sağlık çalışanları, şu anda en iyi niteliklerini sergiliyorlar" dedi.
Savunma Bakanlığı'na, Ulusal Muhafız'a ve diğer kolluk kuvvetlerine bağlı hastanelerin askeri doktorlarına, sağlık görevlilerine, hemşirelerine, genç sağlık personeline, kendilerini riske atarak, bazen feda ederek tıbbi bakım sağlayanlara seslenen Putin, "Özel askeri harekata katılan askeri yoldaşlarımızın hayatını kurtardığınız için önünüzde saygıyla eğiliyorum" ifadesini kullandı.
Putin, sağlık çalışanlarının maaş sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini de vurguladı.