https://tr.sputniknews.com/20220618/rusya-lideri-putinden-ozel-askeri-harekatta-gorev-alan-saglik-calisanlarina-tesekkur-1057595221.html

Rusya lideri Putin’den özel askeri harekatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür

Rusya lideri Putin’den özel askeri harekatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Halk Cumhuriyetleri'ndeki (DHC ve LHC) sakinlerin yanı sıra Ukrayna'da özgürleştirilerin yerleşimlerdeki halka... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T16:44+0300

2022-06-18T16:44+0300

2022-06-18T16:44+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

ukrayna krizi

sağlık

doktor

hemşire

asker

sağlık çalışanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057594956_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_02211f8d2595c789f565e42020822055.jpg

Rusya'nın bölgelerinde inşa edilen yeni sağlık merkezlerinin açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlanan Putin, özel askeri harekat kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.Putin, "DHC ve LHC sakinlerine, özgürleştirilen yerlerdeki sivillere yardım eden Rus sağlık çalışanları, şu anda en iyi niteliklerini sergiliyorlar" dedi.Savunma Bakanlığı'na, Ulusal Muhafız'a ve diğer kolluk kuvvetlerine bağlı hastanelerin askeri doktorlarına, sağlık görevlilerine, hemşirelerine, genç sağlık personeline, kendilerini riske atarak, bazen feda ederek tıbbi bakım sağlayanlara seslenen Putin, "Özel askeri harekata katılan askeri yoldaşlarımızın hayatını kurtardığınız için önünüzde saygıyla eğiliyorum" ifadesini kullandı.Putin, sağlık çalışanlarının maaş sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini de vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, ukrayna krizi, sağlık, doktor, hemşire, asker, sağlık çalışanı