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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220618/rusya-lideri-putinden-ozel-askeri-harekatta-gorev-alan-saglik-calisanlarina-tesekkur-1057595221.html
Rusya lideri Putin’den özel askeri harekatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür
Rusya lideri Putin’den özel askeri harekatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Halk Cumhuriyetleri'ndeki (DHC ve LHC) sakinlerin yanı sıra Ukrayna'da özgürleştirilerin yerleşimlerdeki halka... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T16:44+0300
2022-06-18T16:44+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ukrayna krizi
sağlık
doktor
hemşire
asker
sağlık çalışanı
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Rusya'nın bölgelerinde inşa edilen yeni sağlık merkezlerinin açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlanan Putin, özel askeri harekat kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.Putin, "DHC ve LHC sakinlerine, özgürleştirilen yerlerdeki sivillere yardım eden Rus sağlık çalışanları, şu anda en iyi niteliklerini sergiliyorlar" dedi.Savunma Bakanlığı'na, Ulusal Muhafız'a ve diğer kolluk kuvvetlerine bağlı hastanelerin askeri doktorlarına, sağlık görevlilerine, hemşirelerine, genç sağlık personeline, kendilerini riske atarak, bazen feda ederek tıbbi bakım sağlayanlara seslenen Putin, "Özel askeri harekata katılan askeri yoldaşlarımızın hayatını kurtardığınız için önünüzde saygıyla eğiliyorum" ifadesini kullandı.Putin, sağlık çalışanlarının maaş sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini de vurguladı.
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vladimir putin, ukrayna krizi, sağlık, doktor, hemşire, asker, sağlık çalışanı

Rusya lideri Putin’den özel askeri harekatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür

16:44 18.06.2022
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girПрезидент РФ В. Путин посетил военный госпиталь имени П. В. Мандрыка
Президент РФ В. Путин посетил военный госпиталь имени П. В. Мандрыка - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Halk Cumhuriyetleri'ndeki (DHC ve LHC) sakinlerin yanı sıra Ukrayna'da özgürleştirilerin yerleşimlerdeki halka tıbbi yardım sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Rusya'nın bölgelerinde inşa edilen yeni sağlık merkezlerinin açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlanan Putin, özel askeri harekat kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Putin, "DHC ve LHC sakinlerine, özgürleştirilen yerlerdeki sivillere yardım eden Rus sağlık çalışanları, şu anda en iyi niteliklerini sergiliyorlar" dedi.

Savunma Bakanlığı'na, Ulusal Muhafız'a ve diğer kolluk kuvvetlerine bağlı hastanelerin askeri doktorlarına, sağlık görevlilerine, hemşirelerine, genç sağlık personeline, kendilerini riske atarak, bazen feda ederek tıbbi bakım sağlayanlara seslenen Putin, "Özel askeri harekata katılan askeri yoldaşlarımızın hayatını kurtardığınız için önünüzde saygıyla eğiliyorum" ifadesini kullandı.

Putin, sağlık çalışanlarının maaş sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini de vurguladı.
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