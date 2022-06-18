https://tr.sputniknews.com/20220618/sehir-hastanelerini-isleten-4-sirkete-337-milyar-tl-odeme-yapilacak-5-bakanligin-butcesinden-fazla-1057587722.html

Şehir hastanelerini işleten 4 şirkete 33.7 milyar TL ödeme yapılacak: 5 bakanlığın bütçesinden fazla

Şehir hastanelerini işleten 4 şirkete 33.7 milyar TL ödeme yapılacak: 5 bakanlığın bütçesinden fazla

13 şehir hastanesini işleten 4 şirkete bu yıl yapılacak ödemenin 33.7 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Söz konusu ücret, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Enerji... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T08:27+0300

2022-06-18T08:27+0300

2022-06-18T08:27+0300

türkiye

ankara şehir hastanesi

şehir hastanesi

başakşehir şehir hastanesi inşaatı

başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

ödeme

ödenek

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Şehir hastanelerine bütçeden bu yıl yapılacak ödeme, 5 bakanlığın bütçesini aştı. Kur artışı yüzünden 13 şehir hastanesini işleten 4 şirkete yapılacak 2022 yılı ödemesi 33 milyar 769 milyon liraya ulaşırken 5 bakanlığa yıl sonuna kadar yatırımlar da dahil tüm giderleri için 33 milyar 247 milyon lira harcama yetkisi verildi.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre hükümet, Orta Vadeli Program'da (OVP) şehir hastanelerine 2022 yılı kira bedeli olarak 14 milyar 92 milyon TL, hizmet bedeli olarak da 7 milyar 473 milyon TL ödeneceğini hesapladı.CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastanelerinin kiralarında dolar kurunun dikkate alındığını, kurun artması yüzünden yıllık kira bedeline şimdiden 12.2 milyar lira ilave yük geldiğini söyledi.

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