https://tr.sputniknews.com/20220618/sehir-hastanelerini-isleten-4-sirkete-337-milyar-tl-odeme-yapilacak-5-bakanligin-butcesinden-fazla-1057587722.html
Şehir hastanelerini işleten 4 şirkete 33.7 milyar TL ödeme yapılacak: 5 bakanlığın bütçesinden fazla
Şehir hastanelerini işleten 4 şirkete 33.7 milyar TL ödeme yapılacak: 5 bakanlığın bütçesinden fazla
13 şehir hastanesini işleten 4 şirkete bu yıl yapılacak ödemenin 33.7 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Söz konusu ücret, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Enerji... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T08:27+0300
2022-06-18T08:27+0300
2022-06-18T08:27+0300
türkiye
ankara şehir hastanesi
şehir hastanesi
başakşehir şehir hastanesi inşaatı
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
ödeme
ödenek
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Şehir hastanelerine bütçeden bu yıl yapılacak ödeme, 5 bakanlığın bütçesini aştı. Kur artışı yüzünden 13 şehir hastanesini işleten 4 şirkete yapılacak 2022 yılı ödemesi 33 milyar 769 milyon liraya ulaşırken 5 bakanlığa yıl sonuna kadar yatırımlar da dahil tüm giderleri için 33 milyar 247 milyon lira harcama yetkisi verildi.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre hükümet, Orta Vadeli Program'da (OVP) şehir hastanelerine 2022 yılı kira bedeli olarak 14 milyar 92 milyon TL, hizmet bedeli olarak da 7 milyar 473 milyon TL ödeneceğini hesapladı.CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastanelerinin kiralarında dolar kurunun dikkate alındığını, kurun artması yüzünden yıllık kira bedeline şimdiden 12.2 milyar lira ilave yük geldiğini söyledi.
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ankara şehir hastanesi, şehir hastanesi, başakşehir şehir hastanesi inşaatı, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, ödeme, ödenek
Şehir hastanelerini işleten 4 şirkete 33.7 milyar TL ödeme yapılacak: 5 bakanlığın bütçesinden fazla
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13 şehir hastanesini işleten 4 şirkete bu yıl yapılacak ödemenin 33.7 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Söz konusu ücret, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Enerji, Çevre ile Ticaret bakanlıklarına ayrılan bütçe olan 33.2 milyar liradan fazla.
Şehir hastanelerine bütçeden bu yıl yapılacak ödeme, 5 bakanlığın bütçesini aştı. Kur artışı yüzünden 13 şehir hastanesini işleten 4 şirkete yapılacak 2022 yılı ödemesi 33 milyar 769 milyon liraya ulaşırken 5 bakanlığa yıl sonuna kadar yatırımlar da dahil tüm giderleri için 33 milyar 247 milyon lira harcama yetkisi verildi.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine
göre hükümet, Orta Vadeli Program'da (OVP)
şehir hastanelerine 2022 yılı kira bedeli olarak 14 milyar 92 milyon TL, hizmet bedeli olarak da 7 milyar 473 milyon TL ödeneceğini hesapladı.
CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastanelerinin kiralarında dolar kurunun dikkate alındığını, kurun artması yüzünden yıllık kira bedeline şimdiden 12.2 milyar lira ilave yük geldiğini söyledi.