https://tr.sputniknews.com/20220618/soylu-ape-musa-gucu-olarak-bildigimiz-sozde-o-gucten-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1057582430.html

Soylu: Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 terörist etkisiz hale getirildi

Soylu: Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümünü kutlarken Diyarbakır'dan, jandarmadan bir mesaj daha geldiğini belirterek... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T03:32+0300

2022-06-18T03:32+0300

2022-06-18T03:32+0300

türkiye

pkk

süleyman soylu

terörist

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle komutanlık karargahında düzenlenen programda konuştu.Bakan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi denizciliği milli bir ülkü olarak takip etmeye ve Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında daha da yükseğe taşımaya devam edeceklerini söyledi.Gelecek yıl Cumhuriyet'in birinci asrından ikinci asrına geçeceklerine dikkati çeken Soylu, "Biz bu nesiller olarak bunu tarihte yaşayan, tarihte gören, görecek olan nesiller olarak hem devralan hem de Cumhuriyet'in ikinci asrına devreden sorumluluğunu birlikte yaşayacağız" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:Son yıllarda teşkilatın görev yükünün görülmemiş şekilde arttığını ve 15 Temmuz sonrası diğer kurumlarda olduğu gibi burada da yenilenmeye gidildiğini bildiren Bakan Soylu, bu süreçte tam profesyonel bir personel yapısına kavuşmaya öncelik verdiklerini anlattı.'7 bin 713 personel sayısına ulaşıldı'Profesyonellik oranı yüzde 76 düzeyindeyken 2020 itibarıyla bunu yüzde 100 seviyesine çıkardıklarını aktaran Soylu, "Son altı yıl içinde personel sayısında yüzde 42'lik bir artış yaşandı ve bugün itibarıyla 7 bin 713 sayısına ulaştık. Sadece beşeri kapasiteye değil, teknik ve teknolojik kapasiteye de yatırım yaptık. Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte 'Kontrol Bot Projesi'ne başladık. Tamamen yerli ve milli üretim olan toplam 164 kontrol botu alıyoruz, 57'si emniyet teşkilatımız, geri kalan 107 adedi de Sahil Güvenlik Komutanlığımız için. Halihazırda 17 kontrol botumuz sahil güvenlik komutanlığımızın envanterine dahil olmuştur. Üretim ve teslimatlar devam ediyor" dedi.Görev alanlarının her santimetrekaresini izlemeye imkan verecek Sahil Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi'nin de planlandığı gibi devam ettiğini belirten Soylu, sahadaki sahil güvenlik unsurlarının komuta kontrol sistemlerine anlık veri ve görüntü aktarımının gerçekleştirilmesine imkan sağlayan milli KA-BANT uydu haberleşme projesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı.Bakan Soylu, şöyle devam etti:'16 farklı ülkeden 1949 sahil güvenlik personeline eğitim verildi'Sahil Güvenlik Komutanlığının 2016'dan bu yana 16 farklı ülkeden 1949 sahil güvenlik personeline eğitim verdiğini kaydeden Soylu, bu alandaki çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.Komutanlığın 2016 yılından bugüne kadar kaçak göçle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığı toplam 223 bin 642 düzensiz göçmene, yani kaçak göçmene müdahale etti. Bunun haricinde 2020 yılından itibaren Yunanistan tarafından geri itme denilen zulme maruz kalan tam 33 bin 745 kişiyi de ölümden ve o zulmün ortasından kurtarmış oldu" diye konuştu.Sahil güvenlik komutanlığının insanlık ve iyilik ödülüne layık olduğu değerlendirmesinde bulunan Soylu, İzmir depremi, Karadeniz sel afetlerinde, orman yangınlarında toplam 2 bin 164 kişinin denizden tahliyesinin sağlandığını söyledi.Soylu, "2021 yılında, arama kurtarma faaliyeti kapsamında son 6 yılın rekoru kırılarak 19 bin 812 kazazedenin hayatı kurtarılmıştır. Bu yıl için de bu sayı halen 9 bin 448'dir" ifadelerini kullandı.'230 projeksiyon çalışması başlatıldı'Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de denizlerde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara en kısa sürede ulaşmak üzere 230 projeksiyon çalışması başlattıklarını anlattı.Komutanlık bünyesinde görev yapan personelin ağır hava ve deniz şartlarında insanları kurtarmak için hayatlarını riske atarak hayat kurtardıklarını ifade eden Kendir, personelin komutanlığı gelecek yıllarda daha büyük başarılara taşıyacaklarına inandığını söyledi.Programın ardından Bakan Soylu, farklı alanlarda başarı gösteren personele plaket ve hediye takdim etti.

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pkk, süleyman soylu, terörist