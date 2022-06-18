https://tr.sputniknews.com/20220618/super-ligde-2022-2023-sezonu-yabanci-oyuncu-kurali-aciklandi-1057601575.html

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yabancı oyuncu kuralı açıklandı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yabancı oyuncu kuralı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T22:25+0300

2022-06-18T22:25+0300

2022-06-18T22:25+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor toto süper lig

yabancı oyuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049536284_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_914a051930061279b72d355cd11f8a87.jpg

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da gerçekleştirilen toplantı sonucunda, gelecek sezon Süper Lig'de ilk 11'de 8 ve maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurulabileceği kararı alındığı duyuruldu.Kulüplerin ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi.TFF 1. Lig'de ise yabancı oyuncu kuralının geçen sezonki gibi devam edeceği açıklandı. Takımların, ilk 11'de 5, maç kadrosunda ise 7 yabancı oyuncu bulundurabileceği ve toplam 8 oyuncuya lisans çıkarabileceği kaydedildi.TFF Yönetim Kurulunun, 2022-2023 sezonu için ilan edilecek 'Takım Harcama Limitleri'ndeki kabul edilebilir sapma oranını yüzde 40 olarak belirlediği aktarıldı. Ayrıca, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili 'Takım Harcama Limiti'nin belirlenmesi kararının alındığı belirtildi.Toplantıda, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanması kararının da alındığı duyuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20220616/tff-olaganustu-secimli-ve-olagan-mali-genel-kurulu-basladi-buyukeksinin-listesi-belli-oldu-1057493380.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto süper lig, yabancı oyuncu