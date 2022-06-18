https://tr.sputniknews.com/20220618/tekirdagda-kacak-silah-imalati-operasyonunda-3-tutuklama-1057580192.html
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama
Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T01:56+0300
2022-06-18T01:56+0300
2022-06-18T01:59+0300
türkiye
tekirdağ
çorlu
silah
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında Çorlu Adliyesine sevk edildi.Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 gün önce operasyon düzenlemiş, 26 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 10'u emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Operasyonda ruhsatsız 18 tabanca, 13 namlu ile diğer parçalarında değişiklik yapılan ve ateşli silah haline getirilmeye hazır kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 2 havalı tabanca, 63 tabanca şarjörü, 1760 tabanca mermisi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 1 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek namlusu, 21 tabanca namlusu ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirilmişti.
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tekirdağ, çorlu, silah
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama
01:56 18.06.2022 (güncellendi: 01:59 18.06.2022) Abone ol
Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında Çorlu Adliyesine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 gün önce operasyon düzenlemiş, 26 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 10'u emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Operasyonda ruhsatsız 18 tabanca, 13 namlu ile diğer parçalarında değişiklik yapılan ve ateşli silah haline getirilmeye hazır kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 2 havalı tabanca, 63 tabanca şarjörü, 1760 tabanca mermisi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 1 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek namlusu, 21 tabanca namlusu ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirilmişti.
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