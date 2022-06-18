Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220618/tekirdagda-kacak-silah-imalati-operasyonunda-3-tutuklama-1057580192.html
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama
Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama
Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T01:56+0300
2022-06-18T01:59+0300
türkiye
tekirdağ
çorlu
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057580049_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_db3583cfd3679a62fb49cb66c384a48f.jpg
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında Çorlu Adliyesine sevk edildi.Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 gün önce operasyon düzenlemiş, 26 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 10'u emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Operasyonda ruhsatsız 18 tabanca, 13 namlu ile diğer parçalarında değişiklik yapılan ve ateşli silah haline getirilmeye hazır kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 2 havalı tabanca, 63 tabanca şarjörü, 1760 tabanca mermisi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 1 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek namlusu, 21 tabanca namlusu ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirilmişti.
türkiye
tekirdağ
çorlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057580049_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_a7a0de263c5ded7ed4f43b00987996a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ, çorlu, silah

Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama

01:56 18.06.2022 (güncellendi: 01:59 18.06.2022)
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaçak silah imalatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaçak silah imalatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü, tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
Abone olTelegram
Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında Çorlu Adliyesine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 gün önce operasyon düzenlemiş, 26 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 10'u emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Operasyonda ruhsatsız 18 tabanca, 13 namlu ile diğer parçalarında değişiklik yapılan ve ateşli silah haline getirilmeye hazır kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 2 havalı tabanca, 63 tabanca şarjörü, 1760 tabanca mermisi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 1 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek namlusu, 21 tabanca namlusu ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirilmişti.
https://t.me/tr_sputnik/34766
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала