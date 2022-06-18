https://tr.sputniknews.com/20220618/tekirdagda-kacak-silah-imalati-operasyonunda-3-tutuklama-1057580192.html

Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama

Tekirdağ'da 'kaçak silah imalatı' operasyonunda 3 tutuklama

Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T01:56+0300

2022-06-18T01:56+0300

2022-06-18T01:59+0300

türkiye

tekirdağ

çorlu

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057580049_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_db3583cfd3679a62fb49cb66c384a48f.jpg

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında Çorlu Adliyesine sevk edildi.Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 gün önce operasyon düzenlemiş, 26 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 10'u emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Operasyonda ruhsatsız 18 tabanca, 13 namlu ile diğer parçalarında değişiklik yapılan ve ateşli silah haline getirilmeye hazır kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 2 havalı tabanca, 63 tabanca şarjörü, 1760 tabanca mermisi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, 1 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 1 tüfek namlusu, 21 tabanca namlusu ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirilmişti.

türkiye

tekirdağ

çorlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tekirdağ, çorlu, silah