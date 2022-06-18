https://tr.sputniknews.com/20220618/togg-uretime-hazirlaniyor-montaj-tesisinin-yuzde-98i-hazir-1057592694.html

Togg üretime hazırlanıyor: Montaj tesisinin yüzde 98'i hazır

Togg üretime hazırlanıyor: Montaj tesisinin yüzde 98'i hazır

Türkiye'nin yerli otomobili Togg deneme üretiminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Togg, Gemlik'teki fabrikada gelinen son aşamanın görüntülerini paylaştı... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T15:05+0300

2022-06-18T15:05+0300

2022-06-18T15:05+0300

ekonomi

togg

üretim

yerli üretim

araba

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg deneme üretiminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Togg, Gemlik'teki fabrikada gelinen son aşamanın görüntülerini paylaştı. Tesiste seri üretim için çalışmalar planlamaya uygun olarak devam ediyor.Paylaşıma göre, üç tesisten boya ve gövde tesislerinin yüzde 99'u tamamlandı. Montaj tesisinde ise tamamlanma oranı yüzde 98. Boya tesisi içindeki tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi, basınçlı hava tesisatı, yumuşak su ve demineralize su sistemi ve soğutma ve ısıtma sistemleri kuruldu. Gövde tesisinde ise denetim üretimi başladı. Basınçlı hava sistemi ile kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.Montaj tesisinde atılacak bir kaç adım var. Ekipman kurulumu için son aşamaya gelindi. Hatların devreye alınması için çalışmalar başladı.Tüm bu tesislerin devreye sokulmasından sonra Türkiye'nin yerli otomobilinin deneme üretimi ağustos ayı başında başlayacak.Seri üretime ise ekim ayı sonunda geçilmesi planlanıyor.

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togg, üretim, yerli üretim, araba