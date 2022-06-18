https://tr.sputniknews.com/20220618/trabzonspordan-emre-mor-hamlesi-1057589551.html
Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi
Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de radarında bulunan Emre Mor için harekete geçti. İddiaya göre bordo-mavililer, geçen sezon... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T12:32+0300
2022-06-18T12:32+0300
2022-06-18T12:32+0300
spor
trabzonspor
emre mor
transfer
fanatik
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Karagümrük'te gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülen Emre Mor'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor da Emre Mor yarışına girdi.Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcuya yurt dışından, özellikle de İtalya'dan, talipler olduğu hem Türkiye hem de yurt dışında basına yansıdı. Kariyerini yeniden ayağa kaldıran Emre Mor ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.Geçen sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan Emre Mor için Karadeniz ekibinin bir kez daha bastırdığı ortaya çıktı. Transferde büyük mesafe kaydettiği belirtilen bordo-mavili yöneticilerin transfere nokta koymak için Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.
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trabzonspor, emre mor, transfer, fanatik
Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de radarında bulunan Emre Mor için harekete geçti. İddiaya göre bordo-mavililer, geçen sezon Karagümrük'te iyi bir dönem geçiren 24 yaşındaki sağ kanat için girişimlere başladı.
Karagümrük'te gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülen Emre Mor'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor da Emre Mor yarışına girdi.
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcuya yurt dışından, özellikle de İtalya'dan, talipler olduğu hem Türkiye hem de yurt dışında basına yansıdı. Kariyerini yeniden ayağa kaldıran Emre Mor ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.
Geçen sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan Emre Mor için Karadeniz ekibinin bir kez daha bastırdığı ortaya çıktı. Transferde büyük mesafe kaydettiği belirtilen bordo-mavili yöneticilerin transfere nokta koymak için Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.