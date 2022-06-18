https://tr.sputniknews.com/20220618/trabzonspordan-emre-mor-hamlesi-1057589551.html

Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi

Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de radarında bulunan Emre Mor için harekete geçti. İddiaya göre bordo-mavililer, geçen sezon... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T12:32+0300

2022-06-18T12:32+0300

2022-06-18T12:32+0300

spor

trabzonspor

emre mor

transfer

fanatik

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Karagümrük'te gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülen Emre Mor'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor da Emre Mor yarışına girdi.Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcuya yurt dışından, özellikle de İtalya'dan, talipler olduğu hem Türkiye hem de yurt dışında basına yansıdı. Kariyerini yeniden ayağa kaldıran Emre Mor ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.Geçen sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan Emre Mor için Karadeniz ekibinin bir kez daha bastırdığı ortaya çıktı. Transferde büyük mesafe kaydettiği belirtilen bordo-mavili yöneticilerin transfere nokta koymak için Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.

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trabzonspor, emre mor, transfer, fanatik