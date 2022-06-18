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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı
Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları 1 altın, 1 bronz madalya elde etti. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T16:59+0300
2022-06-18T17:00+0300
spor
dans
türkiye bedensel engelliler spor federasyonu
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya'daki organizasyonda Barış Bayraktar 13 ülke arasında 'Tek erkek latinler klas 1' kategorisinde üst üste ikinci kez dünyanın en iyisi olurken, 'Klas 2 standart latinler' kategorisinde Abdulkadir Ünal bronz madalya kazandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Barış Bayraktar, bütün madalyaları kazanmak istediklerini söyledi.Ekip olarak kendilerine çok inandıklarını vurgulayan Bayraktar, "Kişisel anlamda üst üste ikinci turnuvamdan altın almak çok gurur verici. Federasyonumuz bizlere gerekli tüm desteği sağladı. Çok ama çok çalıştık. Biz burada ekip olarak kendimize çok inanıyoruz. Prag'da düzelecek Avrupa Şampiyonası için şimdiden ne kadar istekli ve hazır olduğumuzu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası yarın sona erecek.
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dans, türkiye bedensel engelliler spor federasyonu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı

16:59 18.06.2022 (güncellendi: 17:00 18.06.2022)
© AAPara Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları 1 altın, 1 bronz madalya elde etti
Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları 1 altın, 1 bronz madalya elde etti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© AA
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Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları 1 altın, 1 bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya'daki organizasyonda Barış Bayraktar 13 ülke arasında 'Tek erkek latinler klas 1' kategorisinde üst üste ikinci kez dünyanın en iyisi olurken, 'Klas 2 standart latinler' kategorisinde Abdulkadir Ünal bronz madalya kazandı.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Barış Bayraktar, bütün madalyaları kazanmak istediklerini söyledi.
Ekip olarak kendilerine çok inandıklarını vurgulayan Bayraktar, "Kişisel anlamda üst üste ikinci turnuvamdan altın almak çok gurur verici. Federasyonumuz bizlere gerekli tüm desteği sağladı. Çok ama çok çalıştık. Biz burada ekip olarak kendimize çok inanıyoruz. Prag'da düzelecek Avrupa Şampiyonası için şimdiden ne kadar istekli ve hazır olduğumuzu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası yarın sona erecek.
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