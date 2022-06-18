https://tr.sputniknews.com/20220618/vanda-37-buyuklugunde-deprem--1057577185.html
Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T00:14+0300
2022-06-18T00:14+0300
2022-06-18T00:14+0300
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tuşba
deprem
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Van’da 23.52 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220612/vanin-tusba-ilcesinde-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1057322262.html
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van, tuşba, deprem
Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van’da 23.52 sıralarında deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.