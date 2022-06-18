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Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
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Van’da 23.52 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220612/vanin-tusba-ilcesinde-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1057322262.html
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van, tuşba, deprem

Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

00:14 18.06.2022
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© DHA
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Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van’da 23.52 sıralarında deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
TÜRKİYE
Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem| Soylu: Birkaç binadaki çatlağın dışında problem yok
12 Haziran , 21:48
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