https://tr.sputniknews.com/20220618/washington-post-biden-2023-baharinda-baskanliga-yeniden-aday-olacagini-aciklayabilir-1057600264.html

Washington Post: Biden, 2023 baharında başkanlığa yeniden aday olacağını açıklayabilir

Washington Post: Biden, 2023 baharında başkanlığa yeniden aday olacağını açıklayabilir

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Biden, 2023 yılının bahar aylarında bir sonraki başkanlık seçimlerine yeniden aday olacağını açıklayabileceğini öne... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T20:08+0300

2022-06-18T20:08+0300

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dünya

abd

joe biden

seçim

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Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarının, mevcut başkanın 2023'ün bahar aylarındaki yeniden başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurabileceğini yazdı.Gazetede yer bulan makalede, 44. Başkan Barack Obama'nın ikinci dönem adaylığa yönelik seçim kampanyasının da 2012'nin bahar ayında başladığına işaret edildi.Makalede görüşüne yer verilen isimsiz kaynaklar, Biden ekibinin halihazırda kilit eyaletleri tutan Demokratlara büyük fonlar gönderdiğini belirtti.Bununla beraber makalede, Biden'ın yeni bir seçim kampanyasına hazır olup olmadığına dair Demokrat Parti içinde tereddütün sürdüğü ifade edildi.Biden yeniden seçilirse, ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak ve mevcut sağlık durumu, kaygının ana kaynağı olarak öne çıkıyor.Daha önce The Hill, Biden'ın Obama'ya 2024 seçimlerinde aday olmayı planladığını söylediğini aktarmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de hafta başında yaptığı açıklamada, Biden'ın 2024'te ikinci dönem için aday olmayı planladığını doğrulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220618/abd-baskani-biden-bisikletten-dustu-1057599519.html

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