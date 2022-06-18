Türkiye
CANLI | Medvedev: Ukrayna ile müzakerelerin ağustos ayında başlaması zor bir ihtimal
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220618/zelenskiy-ukrayna-parlamentosunu-istanbul-sozlesmesini-onaylamaya-davet-etti-1057597325.html
Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunu İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaya davet etti
Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunu İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaya davet etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını Yüksek Rada'ya sundu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T17:53+0300
2022-06-18T17:55+0300
dünya
istanbul sözleşmesi
ukrayna
vladimir zelenskiy
rada
yasa tasarısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055327511_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_f5f29fab6d8cdd5e77adbad2aacf0105.jpg
Ukrayna Parlamentosu'nun (Yüksek Rada) internet sitesinde yer alan basın bildirisinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını parlamentoya sunduğu belirtildi.Zelenskiy'in sunduğu tasarıda, "Ukrayna, sözleşmenin amacının kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak olduğunu öngörmektedir" ifadeleri yer aldı.Öte yandan tasarıda, sözleşmede yer alan hükümlerin, ülke anayasasını ihlal etmediği ve 'ebeveynlerin çocuklarını kendi inançlarına göre yetiştirme hakkına müdahale' teşkil etmediği kaydedildi.İstanbul Sözleşmesi nedir?Asıl adı 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi.Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.Avrupa Birliği (AB), sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde sözleşmeden çekilme kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/danistay-savcisi-istanbul-sozlesmesi-icin-mutalaasini-acikladi-1057420280.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055327511_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_12321ac064b2d91626d59994360fa407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul sözleşmesi, ukrayna, vladimir zelenskiy, rada, yasa tasarısı

Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunu İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaya davet etti

17:53 18.06.2022 (güncellendi: 17:55 18.06.2022)
© REUTERSVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını Yüksek Rada'ya sundu.
Ukrayna Parlamentosu'nun (Yüksek Rada) internet sitesinde yer alan basın bildirisinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını parlamentoya sunduğu belirtildi.
Zelenskiy'in sunduğu tasarıda, "Ukrayna, sözleşmenin amacının kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak olduğunu öngörmektedir" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan tasarıda, sözleşmede yer alan hükümlerin, ülke anayasasını ihlal etmediği ve 'ebeveynlerin çocuklarını kendi inançlarına göre yetiştirme hakkına müdahale' teşkil etmediği kaydedildi.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Asıl adı 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi.
Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.
Avrupa Birliği (AB), sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde sözleşmeden çekilme kararı aldı.
Taksim'de İstanbul Sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
POLİTİKA
Danıştay Savcısı İstanbul Sözleşmesi için mütalaasını açıkladı
14 Haziran , 20:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала