https://tr.sputniknews.com/20220618/zelenskiy-ukrayna-parlamentosunu-istanbul-sozlesmesini-onaylamaya-davet-etti-1057597325.html

Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunu İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaya davet etti

Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunu İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaya davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını Yüksek Rada'ya sundu. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T17:53+0300

2022-06-18T17:53+0300

2022-06-18T17:55+0300

dünya

istanbul sözleşmesi

ukrayna

vladimir zelenskiy

rada

yasa tasarısı

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Ukrayna Parlamentosu'nun (Yüksek Rada) internet sitesinde yer alan basın bildirisinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını parlamentoya sunduğu belirtildi.Zelenskiy'in sunduğu tasarıda, "Ukrayna, sözleşmenin amacının kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak olduğunu öngörmektedir" ifadeleri yer aldı.Öte yandan tasarıda, sözleşmede yer alan hükümlerin, ülke anayasasını ihlal etmediği ve 'ebeveynlerin çocuklarını kendi inançlarına göre yetiştirme hakkına müdahale' teşkil etmediği kaydedildi.İstanbul Sözleşmesi nedir?Asıl adı 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi.Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.Avrupa Birliği (AB), sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde sözleşmeden çekilme kararı aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220614/danistay-savcisi-istanbul-sozlesmesi-icin-mutalaasini-acikladi-1057420280.html

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istanbul sözleşmesi, ukrayna, vladimir zelenskiy, rada, yasa tasarısı