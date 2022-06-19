https://tr.sputniknews.com/20220619/20-yaslarindaki-2-genc-kalplerinden-vurulmus-halde-bulundu-1057615012.html

20 yaşlarındaki 2 genç kalplerinden vurulmuş halde bulundu

20 yaşlarındaki 2 genç kalplerinden vurulmuş halde bulundu

Bakırköy'deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Alper Balcı hayatını kaybederken, aynı yaştaki Suna Tanrıkulu ağır yaralı... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T13:11+0300

2022-06-19T13:11+0300

2022-06-19T13:11+0300

türkiye

istanbul

silah

yaralama

genç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057614868_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_b69372d39aa7a0d390af843f82134d9a.jpg

İstanbul Bakırköy'de bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı, iddiaya göre Suna Tanrıkulu ile 16 Haziran Perşembe günü Zeytinlik Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde buluştu.Bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu.Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi. A.C.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Sokaktaki esnaf Arif Güner, "Arkadaşları kapıya geliyor. İki el silah sesi geliyor ama apartmandaki kimse duymuyor. Kızı çıkartırken gördük. Kanlar içinde olduğunu biliyoruz. Çocuk zaten sonra kendisine sıkmış, orada ölmüş. Kızın durumu bilinmiyor. Ne olduğu tam, açık bilinmiyor. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Olay evin içinde yaşandı. Biz çocuğu pek görmüyorduk. Daha önce sorun yaşanmadı. Zaten çok fazla tanımıyoruz" diye konuştu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, silah, yaralama, genç