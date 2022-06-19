https://tr.sputniknews.com/20220619/20-yaslarindaki-2-genc-kalplerinden-vurulmus-halde-bulundu-1057615012.html
20 yaşlarındaki 2 genç kalplerinden vurulmuş halde bulundu
20 yaşlarındaki 2 genç kalplerinden vurulmuş halde bulundu
Bakırköy'deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Alper Balcı hayatını kaybederken, aynı yaştaki Suna Tanrıkulu ağır yaralı... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T13:11+0300
2022-06-19T13:11+0300
2022-06-19T13:11+0300
türkiye
istanbul
silah
yaralama
genç
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İstanbul Bakırköy'de bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı, iddiaya göre Suna Tanrıkulu ile 16 Haziran Perşembe günü Zeytinlik Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde buluştu.Bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu.Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi. A.C.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Sokaktaki esnaf Arif Güner, "Arkadaşları kapıya geliyor. İki el silah sesi geliyor ama apartmandaki kimse duymuyor. Kızı çıkartırken gördük. Kanlar içinde olduğunu biliyoruz. Çocuk zaten sonra kendisine sıkmış, orada ölmüş. Kızın durumu bilinmiyor. Ne olduğu tam, açık bilinmiyor. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Olay evin içinde yaşandı. Biz çocuğu pek görmüyorduk. Daha önce sorun yaşanmadı. Zaten çok fazla tanımıyoruz" diye konuştu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
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istanbul, silah, yaralama, genç
20 yaşlarındaki 2 genç kalplerinden vurulmuş halde bulundu
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Bakırköy'deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Alper Balcı hayatını kaybederken, aynı yaştaki Suna Tanrıkulu ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul Bakırköy'de bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı, iddiaya göre Suna Tanrıkulu ile 16 Haziran Perşembe günü Zeytinlik Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde buluştu.Bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu.
Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi. A.C.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Sokaktaki esnaf Arif Güner, "Arkadaşları kapıya geliyor. İki el silah sesi geliyor ama apartmandaki kimse duymuyor. Kızı çıkartırken gördük. Kanlar içinde olduğunu biliyoruz. Çocuk zaten sonra kendisine sıkmış, orada ölmüş. Kızın durumu bilinmiyor. Ne olduğu tam, açık bilinmiyor. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Olay evin içinde yaşandı. Biz çocuğu pek görmüyorduk. Daha önce sorun yaşanmadı. Zaten çok fazla tanımıyoruz" diye konuştu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.