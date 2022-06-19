https://tr.sputniknews.com/20220619/76-yasinda-yksye-girdi-cok-okumak-istedim-buyuklerimiz-cocuklar-okumaz-dediler-1057621591.html

76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’

76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’

76 yaşındaki Esme Dalgıç, bugün milyonlarca üniversite adayı ile birlikte ter döktü. Hedefinin, hukuk fakültesini kazanmak olduğunu söyleyen Dalgıç, "Çok... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T18:10+0300

2022-06-19T18:10+0300

2022-06-19T18:10+0300

yaşam

türkiye

çorum

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

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Çorum'da Esme Dalgıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi. Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum" dedi.Dalgıç, "Gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" diye konuştu.

çorum

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türkiye, çorum, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav