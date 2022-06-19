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76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’
76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’
76 yaşındaki Esme Dalgıç, bugün milyonlarca üniversite adayı ile birlikte ter döktü. Hedefinin, hukuk fakültesini kazanmak olduğunu söyleyen Dalgıç, "Çok... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T18:10+0300
2022-06-19T18:10+0300
yaşam
türkiye
çorum
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
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Çorum'da Esme Dalgıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi. Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum" dedi.Dalgıç, "Gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" diye konuştu.
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türkiye, çorum, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav

76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’

18:10 19.06.2022
© DHA76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’
76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© DHA
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76 yaşındaki Esme Dalgıç, bugün milyonlarca üniversite adayı ile birlikte ter döktü. Hedefinin, hukuk fakültesini kazanmak olduğunu söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı" ifadelerini kullandı, gençlere tavsiyelerde bulundu.
Çorum'da Esme Dalgıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.
Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi. Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum" dedi.
Dalgıç, "Gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" diye konuştu.
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