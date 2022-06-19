https://tr.sputniknews.com/20220619/76-yasinda-yksye-girdi-cok-okumak-istedim-buyuklerimiz-cocuklar-okumaz-dediler-1057621591.html
76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’
76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’
76 yaşındaki Esme Dalgıç, bugün milyonlarca üniversite adayı ile birlikte ter döktü. Hedefinin, hukuk fakültesini kazanmak olduğunu söyleyen Dalgıç, "Çok... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T18:10+0300
2022-06-19T18:10+0300
2022-06-19T18:10+0300
yaşam
türkiye
çorum
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057621447_0:77:751:499_1920x0_80_0_0_fff7bf8c7138400d1e948e6bdcc390ae.jpg
Çorum'da Esme Dalgıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi. Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum" dedi.Dalgıç, "Gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" diye konuştu.
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057621447_0:6:751:569_1920x0_80_0_0_b0d6eeaf486deb1a32403c4b085b3268.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, çorum, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav
76 yaşında YKS'ye girdi: ‘Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler’
Abone ol
76 yaşındaki Esme Dalgıç, bugün milyonlarca üniversite adayı ile birlikte ter döktü. Hedefinin, hukuk fakültesini kazanmak olduğunu söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı" ifadelerini kullandı, gençlere tavsiyelerde bulundu.
Çorum'da Esme Dalgıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.
Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi. Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum" dedi.
Dalgıç, "Gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" diye konuştu.