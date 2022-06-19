https://tr.sputniknews.com/20220619/abd-baskani-bidenin-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-kovid-19a-yakalandi-1057621286.html

ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Kovid-19'a yakalandığı belirtildi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T17:36+0300

2022-06-19T17:36+0300

2022-06-19T17:36+0300

koronavirüs

abd

jake sullivan

koronavirüs

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Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydederek “Hastalık semptomları göstermiyor ve Başkan Biden ile yakın bir teması olmadı.” ifadesini kullandı.Normalde Biden ile sık görüşen Sullivan’ın bir süre önce etrafındaki iki kişinin pozitif çıkmasından sonra Biden ile arasına mesafe koyduğu, Biden ile en son hafta başında temasta bulunduğu bildirildi.Sullivan’ın resmi temas olarak en son 17 Haziran Cuma günü, Beyaz Saray’da Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, jake sullivan, koronavirüs