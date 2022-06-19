https://tr.sputniknews.com/20220619/abd-baskani-bidenin-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-kovid-19a-yakalandi-1057621286.html
ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Kovid-19'a yakalandı
ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Kovid-19'a yakalandı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Kovid-19'a yakalandığı belirtildi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T17:36+0300
2022-06-19T17:36+0300
2022-06-19T17:36+0300
koronavirüs
abd
jake sullivan
koronavirüs
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Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydederek “Hastalık semptomları göstermiyor ve Başkan Biden ile yakın bir teması olmadı.” ifadesini kullandı.Normalde Biden ile sık görüşen Sullivan’ın bir süre önce etrafındaki iki kişinin pozitif çıkmasından sonra Biden ile arasına mesafe koyduğu, Biden ile en son hafta başında temasta bulunduğu bildirildi.Sullivan’ın resmi temas olarak en son 17 Haziran Cuma günü, Beyaz Saray’da Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.
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abd, jake sullivan, koronavirüs
ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Kovid-19'a yakalandı
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ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydederek “Hastalık semptomları göstermiyor ve Başkan Biden ile yakın bir teması olmadı.” ifadesini kullandı.
Normalde Biden ile sık görüşen Sullivan’ın bir süre önce etrafındaki iki kişinin pozitif çıkmasından sonra Biden ile arasına mesafe koyduğu, Biden ile en son hafta başında temasta bulunduğu bildirildi.
Sullivan’ın resmi temas olarak en son 17 Haziran Cuma günü, Beyaz Saray’da Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.