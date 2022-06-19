Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220619/afganistan-uyruklu-227-siginmaci-sinir-disi-edildi-1057604073.html
Afganistan uyruklu 227 sığınmacı sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 227 sığınmacı sınır dışı edildi
Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 sığınmacı, Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T01:07+0300
2022-06-19T01:07+0300
türkiye
malatya
afgan sığınmacı
sınır dışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103995/59/1039955965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c0f1e13a5a455dce4d7534112284adb7.jpg
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan sığınmacıların ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.Sığınmacılar, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.Öte yandan, Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 4 charter seferiyle 908 Afgan uyruklu sığınmacılar daha ülkelerine gönderilecek.
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103995/59/1039955965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_131b06f0888950332eb8265be92c3a34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
malatya, afgan sığınmacı, sınır dışı

Afganistan uyruklu 227 sığınmacı sınır dışı edildi

01:07 19.06.2022
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA-AW781402Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesinin ardından polis ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan 73 Afganistan uyruklu sınır dışı edilmek üzere Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesinin ardından polis ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan 73 Afganistan uyruklu sınır dışı edilmek üzere Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA-AW781402
Abone olTelegram
Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 sığınmacı, Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan sığınmacıların ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.
Sığınmacılar, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.
Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.
Öte yandan, Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 4 charter seferiyle 908 Afgan uyruklu sığınmacılar daha ülkelerine gönderilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала