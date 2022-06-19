https://tr.sputniknews.com/20220619/afganistan-uyruklu-227-siginmaci-sinir-disi-edildi-1057604073.html

Afganistan uyruklu 227 sığınmacı sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 sığınmacı sınır dışı edildi

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 sığınmacı, Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T01:07+0300

2022-06-19T01:07+0300

2022-06-19T01:07+0300

türkiye

malatya

afgan sığınmacı

sınır dışı

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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan sığınmacıların ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.Sığınmacılar, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.Öte yandan, Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 4 charter seferiyle 908 Afgan uyruklu sığınmacılar daha ülkelerine gönderilecek.

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malatya, afgan sığınmacı, sınır dışı