https://tr.sputniknews.com/20220619/afganistan-uyruklu-227-siginmaci-sinir-disi-edildi-1057604073.html
Afganistan uyruklu 227 sığınmacı sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 227 sığınmacı sınır dışı edildi
Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 sığınmacı, Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T01:07+0300
2022-06-19T01:07+0300
2022-06-19T01:07+0300
türkiye
malatya
afgan sığınmacı
sınır dışı
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan sığınmacıların ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.Sığınmacılar, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.Öte yandan, Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 4 charter seferiyle 908 Afgan uyruklu sığınmacılar daha ülkelerine gönderilecek.
türkiye
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, afgan sığınmacı, sınır dışı
Afganistan uyruklu 227 sığınmacı sınır dışı edildi
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Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 sığınmacı, Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan sığınmacıların ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.
Sığınmacılar, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.
Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.
Öte yandan, Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 4 charter seferiyle 908 Afgan uyruklu sığınmacılar daha ülkelerine gönderilecek.