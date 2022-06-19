https://tr.sputniknews.com/20220619/afyonkarahisar-ankara-kara-yolu-sel-nedeniyle-ulasima-kapandi-1057604622.html
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sular altında kalan Afyonkarahisar-Ankara kara... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T02:16+0300
2022-06-19T02:16+0300
2022-06-19T02:16+0300
türkiye
ankara
afyonkarahisar
sel
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Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.Ana ve ara yollarda trafik akışının aksadığı kentte, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.Afyonkarahisar Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, su baskını ihbarlarıyla çalışma başlattı.İscehisar ilçesinde sağanak nedeniyle Karaağaç köyü ile Acem derelerinin taştığı bildirildi.Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde bazı evler ile besihaneleri su bastığı ve hayvanların telef olduğu belirtildi.Bölgede mahsur kalan vatandaşların AFAD İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerince kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, tarım arazilerin zarar gördüğü ifade edildi.İhsaniye, Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde de sağanağın etkili olduğu belirtildi.Sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun İscehisar ilçesi Çalışlar köyü mevkisi sular altında kaldı.Bölgeye İl AFAD Müdürlüğü, polis, sağlık, belediye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.15 kilometreye yakın araç kuyruğunun oluştuğu yolun açılması için çalışmalar sürüyor.İhsaniye, Şuhut, Sandıklı ve Emirdağ ilçelerinde de sağanağın etkili olduğu belirtildi.
türkiye
ankara
afyonkarahisar
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ankara, afyonkarahisar, sel
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sular altında kalan Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda ulaşıma kapandı.
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Ana ve ara yollarda trafik akışının aksadığı kentte, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.
Afyonkarahisar Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, su baskını ihbarlarıyla çalışma başlattı.
İscehisar ilçesinde sağanak nedeniyle Karaağaç köyü ile Acem derelerinin taştığı bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde bazı evler ile besihaneleri su bastığı ve hayvanların telef olduğu belirtildi.
Bölgede mahsur kalan vatandaşların AFAD İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerince kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, tarım arazilerin zarar gördüğü ifade edildi.
İhsaniye, Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde de sağanağın etkili olduğu belirtildi.
Sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun İscehisar ilçesi Çalışlar köyü mevkisi sular altında kaldı.
Bölgeye İl AFAD Müdürlüğü, polis, sağlık, belediye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
15 kilometreye yakın araç kuyruğunun oluştuğu yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
İhsaniye, Şuhut, Sandıklı ve Emirdağ ilçelerinde de sağanağın etkili olduğu belirtildi.