https://tr.sputniknews.com/20220619/aile-boyu-yksye-girdiler-onlarin-heyecani-gitsin-diye-sinava-girdim-1057607885.html

Aile boyu YKS’ye girdiler: 'Onların heyecanı gitsin diye sınava girdim'

Aile boyu YKS’ye girdiler: 'Onların heyecanı gitsin diye sınava girdim'

Afyonkarahisar’da liseyi açıktan bitirip kendilerine üniversite hedefi koyan anne ve babalarının okuma azmini gören üniversite öğrencisi kızları, destek ve... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T06:46+0300

2022-06-19T06:46+0300

2022-06-19T06:46+0300

yaşam

türkiye

üniversite

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

öğrenci

afyonkarahisar

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan ve belediyede çalışan Hasan Şengün (44) ile domates serasında çalışan eşi Meral Şengün (35) ile birlikte açıktan ortaokul ve liseyi bitirip, ardından kendilerini üniversite yollarına vurdular. Hedeflerini büyüten karı koca çift çalıştıkları yerlerde yükselmek için YKS sınavına girmeye karar verdiler. Aynı okulda sınava giren Şengün çifti önce kendilerine destek olmak için tekrar sınava giren üniversite öğrencisi kızları Senay Şengün’ü sınava gireceği okula bıraktı daha sonra kendileri sınava gitti.Kızlarını sınava bıraktıkları okulda açıklamalarda bulunan baba Hasan Şengün, “Eşim, kızım ve ben okumanın yaşının olmadığını kendimize hedef edindik. Bu yaşta okumanın bize artı katacağını düşündüğümüz için eşimle birlikte ortaokulu ve liseyi dışardan bitirdik. Şimdi kızımızla birlikte üniversite sınavına girmeye karar verdik. Biz aşağı yukarı 10 yıldır kızımızın liseyi bitirmesiyle birlikte kızımızla beraber bir hedefimiz vardı, üniversite sınavına girmekti. Eşim serada işçi olarak çalışmakta. Nasip olursa eşim mühendislik ve ya teknikerlik okuyup çalıştığı iş yerinde tekniker olarak görev yapmak. Ben de iş yerinde uygun pozisyonlarda ilerlemek istiyorum. İtfaiye ve veya AFAD bölümü olabilir. Sandıklı itfaiyesinde görev yapmaktayım. Kendi mesleğimize uygun bölümlerde okumayı düşünüyorum” diye konuştu.'Onların heyecanı gitsin diye sınava girdim'Anne Meral Şengün ise hedefinin ziraat mühendisi olmak olduğunu ifade ederek, “Okumanın yaşının olmadığını göstermek için eşimle beraber bu yola çıktık. Kızlarımıza örnek olmak istiyoruz. 12 yıldır topraksız seracılıkta çalışıyorum ben. Hedefim orada ziraat mühendisi olabilmek” dedi.Anne ve babalarını bu zorluk maratonda yalnız bırakmamak için üniversite okumasına rağmen tekrar sınava girdiğini kaydeden Senay Şengün ise şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220618/barajsiz-ilk-yks-bugun-yapilacak-1057587399.html

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türkiye, üniversite, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci, afyonkarahisar