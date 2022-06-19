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https://tr.sputniknews.com/20220619/ataturk-posterine-saldiran-sahsin-ifadesi-ortaya-cikti-psikolojik-rahatsizligim-var--1057613757.html
Atatürk posterine saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik rahatsızlığım var
Atatürk posterine saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik rahatsızlığım var
Trabzon'da Atatürk posterini sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama'... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T12:23+0300
2022-06-19T12:31+0300
türkiye
atatürk
poster
trabzon
saldırı
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Trabzon'da Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak’ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürk posterinin yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen cübbeli sarıklı iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı posteri çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan E. ile yanındakinin A.S.’yi gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Tutuklandı Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan E., ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Psikolojim bozuk' savunmasıÖte yandan tutuklanan Volkan Erbaşın, savcılıkta verdiği ifadede, "Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220619/ataturklu-turk-bayragina-saldirida-bir-tutuklama-1057605198.html
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atatürk, poster, trabzon, saldırı

Atatürk posterine saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik rahatsızlığım var

12:23 19.06.2022 (güncellendi: 12:31 19.06.2022)
© DHATrabzon'da Atatürk posterini, sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanan Volkan E.'nin, ifadesinde Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, pişmanım dediği belirtildi.
Trabzon'da Atatürk posterini, sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanan Volkan E.'nin, ifadesinde Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, pişmanım dediği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© DHA
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Trabzon'da Atatürk posterini sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanan Volkan E.'nin, ifadesinde "Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, pişmanım" dediği belirtildi.
Trabzon'da Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak’ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürk posterinin yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen cübbeli sarıklı iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı posteri çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.
Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan E. ile yanındakinin A.S.’yi gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tutuklandı

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan E., ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Psikolojim bozuk' savunması

Öte yandan tutuklanan Volkan Erbaşın, savcılıkta verdiği ifadede, "Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
TÜRKİYE
Atatürk'lü Türk bayrağına saldırıda bir tutuklama
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