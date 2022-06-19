https://tr.sputniknews.com/20220619/ataturk-posterine-saldiran-sahsin-ifadesi-ortaya-cikti-psikolojik-rahatsizligim-var--1057613757.html
Atatürk posterine saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik rahatsızlığım var
Atatürk posterine saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik rahatsızlığım var
Trabzon'da Atatürk posterini sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama'... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T12:23+0300
2022-06-19T12:23+0300
2022-06-19T12:31+0300
türkiye
atatürk
poster
trabzon
saldırı
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Trabzon'da Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak’ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürk posterinin yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen cübbeli sarıklı iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı posteri çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan E. ile yanındakinin A.S.’yi gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Tutuklandı Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan E., ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Psikolojim bozuk' savunmasıÖte yandan tutuklanan Volkan Erbaşın, savcılıkta verdiği ifadede, "Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220619/ataturklu-turk-bayragina-saldirida-bir-tutuklama-1057605198.html
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atatürk, poster, trabzon, saldırı
Atatürk posterine saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik rahatsızlığım var
12:23 19.06.2022 (güncellendi: 12:31 19.06.2022) Abone ol
Trabzon'da Atatürk posterini sokakta asıldığı ipten kopardığı gerekçesiyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanan Volkan E.'nin, ifadesinde "Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, pişmanım" dediği belirtildi.
Trabzon'da Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak’ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürk posterinin yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen cübbeli sarıklı iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı posteri çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.
Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan E. ile yanındakinin A.S.’yi gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Tutuklandı
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan E., ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Psikolojim bozuk' savunması
Öte yandan tutuklanan Volkan Erbaşın, savcılıkta verdiği ifadede, "Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.