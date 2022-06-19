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Atatürk'lü Türk bayrağına saldırıda bir tutuklama
Atatürk'lü Türk bayrağına saldırıda bir tutuklama
Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T03:59+0300
2022-06-19T04:01+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
trabzon
türk bayrağı
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Trabzon'da, Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı duran Atatürk'lü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.İş yeri sahibi, dün akşam saatlerinde sokaktan geçen cübbeli ve şalvarlı 2 kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan V.E. ile yanındakinin de A.S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden V.E., 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.2 kişinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, "Atatürk'lü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/gazi-mustafa-kemal-ataturkun-resmini-indiren-cubbeli-ve-sarikli-iki-kisi-gozaltinda-1057598407.html
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mustafa kemal atatürk, trabzon, türk bayrağı

Atatürk'lü Türk bayrağına saldırıda bir tutuklama

03:59 19.06.2022 (güncellendi: 04:01 19.06.2022)
© DHATrabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© DHA
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Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Trabzon'da, Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı duran Atatürk'lü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

İş yeri sahibi, dün akşam saatlerinde sokaktan geçen cübbeli ve şalvarlı 2 kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.
Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan V.E. ile yanındakinin de A.S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden V.E., 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

2 kişinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, "Atatürk'lü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini indiren cübbeli ve sarıklı iki kişi gözaltında
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