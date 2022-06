https://tr.sputniknews.com/20220619/ataturklu-turk-bayragina-saldirida-bir-tutuklama-1057605198.html

Atatürk'lü Türk bayrağına saldırıda bir tutuklama

Atatürk'lü Türk bayrağına saldırıda bir tutuklama

Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T03:59+0300

2022-06-19T03:59+0300

2022-06-19T04:01+0300

türkiye

mustafa kemal atatürk

trabzon

türk bayrağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057605054_0:0:1306:736_1920x0_80_0_0_59b5a3443ff665e608ac672b17393fda.png

Trabzon'da, Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı duran Atatürk'lü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.İş yeri sahibi, dün akşam saatlerinde sokaktan geçen cübbeli ve şalvarlı 2 kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan V.E. ile yanındakinin de A.S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden V.E., 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.2 kişinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, "Atatürk'lü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220618/gazi-mustafa-kemal-ataturkun-resmini-indiren-cubbeli-ve-sarikli-iki-kisi-gozaltinda-1057598407.html

türkiye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa kemal atatürk, trabzon, türk bayrağı