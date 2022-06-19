https://tr.sputniknews.com/20220619/bangladeste-sel-nedeniyle-olenlerin-sayisi-27ye-yukseldi-1057616821.html

Bangladeş'te sel nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Bangladeş'te sel nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T14:13+0300

2022-06-19T14:13+0300

2022-06-19T14:13+0300

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afet

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Yetkililer, 17'si yıldırım isabet etmesi, 5'i boğulma, 4'ü toprak kayması ve 1'i feribot kazasında olmak üzere 27 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı Bakanı Enamur Rahman, "Şu ana kadar ülke genelinde 64 ilçeden 10'u selden etkilendi" dedi.Rahman, kuzeydoğu Sylhet ve Sunamganj bölgelerinin 100 yılı aşkın tarihinde bu kadar büyük bir sel felaketiyle karşılaşmadığını aktardı. İlçelerde selden 5 milyondan fazla kişi etkilenirken, binlerce kişi mahsur kaldı. Ordunun mahsur kalanları kurtarmak için çalıştığı bildirildi.Yoğun su akışı nedeniyle Padma Nehri üzerinde iki feribotun çarpışması sonucu en az 10 kişi yaralandı. Son 15 yılda kentin yüksek bölgelerinde meydana gelen toprak kaymalarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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bangladeş, sel, afet