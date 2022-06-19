https://tr.sputniknews.com/20220619/bbp-genel-baskani-destici-hangi-anket-sonuclarini-aciklarlarsa-aciklasinlar-onemli-olan-sandiktir-1057624317.html
BBP Genel Başkanı Destici: Hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır
BBP Genel Başkanı Destici: Hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne konuşurlarsa konuşsunlar, hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T20:55+0300
2022-06-19T20:55+0300
2022-06-19T20:55+0300
politika
büyük birlik partisi (bbp)
türkiye
mustafa destici
cumhur ittifakı
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BBP Ereğli 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Destici, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.Cumhur İttifakı olarak halkın içinde olduklarını kaydeden Destici, vatandaşlara ellerini uzattıklarını söyledi. Destici, temmuz ayında asgari ücrette yeni düzenlemelerin yapılacağını bildirdi. Asgari ücretle ilgili en az enflasyon farkının verilmesi gerektiğini belirten Destici, emekli maaşları ve EYT ile ilgili düzenlemelerin de yapılacağına inandığını ifade etti.Destici, 2023'te yapılacak seçimlerin önemine işaret ederek, "Ekonomik zorluklardan bahsettik, bunların çözümü için her türlü gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Allah'ın izniyle de çözülecek bunlar, çözülecek. Geçmişte de yaşadık, daha büyüklerini yaşadık ama devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali konusunda asla taviz vermedik. Bundan sonra da büyük Türk milletinin bu konuda tavizsiz davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.Cumhur İttifakı'nın, devletin varlığının devamı, bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali gözetilerek kurulduğunu söyleyen Destici, "Ne konuşurlarsa konuşsunlar, hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır, önemli olan milli iradedir, milletin tercihidir. Ben inanıyorum ki milletimiz sağduyuyla değerlendirmesini yapacak ve 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı sandıkta yine galip çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.
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büyük birlik partisi (bbp), türkiye, mustafa destici, cumhur ittifakı
BBP Genel Başkanı Destici: Hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne konuşurlarsa konuşsunlar, hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır, önemli olan milli iradedir, milletin tercihidir." dedi.
BBP Ereğli 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Destici, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.
Cumhur İttifakı olarak halkın içinde olduklarını kaydeden Destici, vatandaşlara ellerini uzattıklarını söyledi. Destici, temmuz ayında asgari ücrette yeni düzenlemelerin yapılacağını bildirdi. Asgari ücretle ilgili en az enflasyon farkının verilmesi gerektiğini belirten Destici, emekli maaşları ve EYT ile ilgili düzenlemelerin de yapılacağına inandığını ifade etti.
Destici, 2023'te yapılacak seçimlerin önemine işaret ederek, "Ekonomik zorluklardan bahsettik, bunların çözümü için her türlü gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Allah'ın izniyle de çözülecek bunlar, çözülecek. Geçmişte de yaşadık, daha büyüklerini yaşadık ama devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali konusunda asla taviz vermedik. Bundan sonra da büyük Türk milletinin bu konuda tavizsiz davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın, devletin varlığının devamı, bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali gözetilerek kurulduğunu söyleyen Destici, "Ne konuşurlarsa konuşsunlar, hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır, önemli olan milli iradedir, milletin tercihidir. Ben inanıyorum ki milletimiz sağduyuyla değerlendirmesini yapacak ve 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı sandıkta yine galip çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.