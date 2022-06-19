https://tr.sputniknews.com/20220619/bitcoinde-sert-dusus-son-15-yilin-en-dusuk-seviyesine-geriledi--1057617867.html
Bitcoin'de sert düşüş: Son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin'de sert düşüş: Son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T15:25+0300
2022-06-19T15:25+0300
2022-06-19T15:25+0300
ekonomi
bitcoin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055356853_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e90982bdbdeb58059cdb2c56463b7781.jpg
En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı. Aralık 2020'den beri ilk kez 18 bin doların altına gerileyen Bitcoin, son saatlerde toparlanarak tekrar 19 bin doların üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 32'den fazla değer kaybederek 1000 doların altına gördü.
https://tr.sputniknews.com/20220613/bitcoin-son-18-ayin-en-dusuk-seviyesinde--1057338588.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055356853_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_969ade8fce7bfae7281055eb33052300.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bitcoin
Bitcoin'de sert düşüş: Son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi
Abone ol
Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi.
En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı.
Aralık 2020'den beri ilk kez 18 bin doların altına gerileyen Bitcoin, son saatlerde toparlanarak tekrar 19 bin doların üzerine çıktı.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 32'den fazla değer kaybederek 1000 doların altına gördü.