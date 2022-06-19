https://tr.sputniknews.com/20220619/bitcoinde-sert-dusus-son-15-yilin-en-dusuk-seviyesine-geriledi--1057617867.html

Bitcoin'de sert düşüş: Son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin'de sert düşüş: Son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T15:25+0300

2022-06-19T15:25+0300

2022-06-19T15:25+0300

ekonomi

bitcoin

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En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı. Aralık 2020'den beri ilk kez 18 bin doların altına gerileyen Bitcoin, son saatlerde toparlanarak tekrar 19 bin doların üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 32'den fazla değer kaybederek 1000 doların altına gördü.

https://tr.sputniknews.com/20220613/bitcoin-son-18-ayin-en-dusuk-seviyesinde--1057338588.html

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bitcoin