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Bitcoin'de sert düşüş: Son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin'de sert düşüş: Son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T15:25+0300
2022-06-19T15:25+0300
ekonomi
bitcoin
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En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı. Aralık 2020'den beri ilk kez 18 bin doların altına gerileyen Bitcoin, son saatlerde toparlanarak tekrar 19 bin doların üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 32'den fazla değer kaybederek 1000 doların altına gördü.
https://tr.sputniknews.com/20220613/bitcoin-son-18-ayin-en-dusuk-seviyesinde--1057338588.html
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Bitcoin'de sert düşüş: Son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi

15:25 19.06.2022
© AABitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi.
En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı.
Aralık 2020'den beri ilk kez 18 bin doların altına gerileyen Bitcoin, son saatlerde toparlanarak tekrar 19 bin doların üzerine çıktı.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 32'den fazla değer kaybederek 1000 doların altına gördü.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
EKONOMİ
Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesinde
13 Haziran , 11:21
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