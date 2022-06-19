https://tr.sputniknews.com/20220619/bursada-yuzlerce-yillik-tarihi-bina-yandi-1057609407.html
Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina yandı
Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina yandı
Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina alev alev yandı. Mahalleli ise tarihi binanın kül oluşunu izledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T09:35+0300
2022-06-19T09:35+0300
2022-06-19T09:35+0300
türkiye
yangın
bursa
tarihi bina
itfaiye
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Yangın, saat 07.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yüzlerce yıllık tarihi boş binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarihi binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Tarihi binanın yanışını ise mahalleli izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirdeki-orman-yangini-14-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1057608949.html
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yangın, bursa, tarihi bina, itfaiye
Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina yandı
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Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina alev alev yandı. Mahalleli ise tarihi binanın kül oluşunu izledi.
Yangın, saat 07.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yüzlerce yıllık tarihi boş binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarihi binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Tarihi binanın yanışını ise mahalleli izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.