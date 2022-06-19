https://tr.sputniknews.com/20220619/bursada-yuzlerce-yillik-tarihi-bina-yandi-1057609407.html

Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina yandı

Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina yandı

Bursa'da yüzlerce yıllık tarihi bina alev alev yandı. Mahalleli ise tarihi binanın kül oluşunu izledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T09:35+0300

2022-06-19T09:35+0300

2022-06-19T09:35+0300

türkiye

yangın

bursa

tarihi bina

itfaiye

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Yangın, saat 07.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yüzlerce yıllık tarihi boş binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarihi binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Tarihi binanın yanışını ise mahalleli izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirdeki-orman-yangini-14-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1057608949.html

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yangın, bursa, tarihi bina, itfaiye