https://tr.sputniknews.com/20220619/cakmakla-oynayan-cocuklar-okulu-yakti-1057607179.html
Çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı
Çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde okul bahçesinde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangın okulun giriş katındaki kağıt geri dönüşüm deposundaki kitapları küle... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T06:27+0300
2022-06-19T06:27+0300
2022-06-19T06:27+0300
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okul
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çocuk
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itfaiye
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Aydın'da çakmakla oynayan çocukların çıkardığı yangında okul binası zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesine giren çocuklar yanlarında getirdikleri çakmakla oynamaya başladı. Bir süre sonra arka bahçeye giden çocuklar, okulun giriş katında bulunan kağıt geri dönüşüm deposunun kapı altından dışarıya doğru taşan kitap sayfalarını çakmakla tutuşturdu. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler depo içerisindeki diğer kitaplara sıçradı.Okuldan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri okul içerisinde oluşan yoğun dumanı da tahliye etti.Yangın sonrasında okulda maddi hasar meydana geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirin-iki-ilcesinde-orman-yangini-focadaki-yangin-sonduruldu-karaburundaki-suruyor-1057605793.html
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aydın, okul, öğrenci, çocuk, çakmak, yangın, itfaiye
Çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde okul bahçesinde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangın okulun giriş katındaki kağıt geri dönüşüm deposundaki kitapları küle çevirdi.
Aydın'da çakmakla oynayan çocukların çıkardığı yangında okul binası zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesine giren çocuklar yanlarında getirdikleri çakmakla oynamaya başladı. Bir süre sonra arka bahçeye giden çocuklar, okulun giriş katında bulunan kağıt geri dönüşüm deposunun kapı altından dışarıya doğru taşan kitap sayfalarını çakmakla tutuşturdu. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler depo içerisindeki diğer kitaplara sıçradı.
Okuldan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri okul içerisinde oluşan yoğun dumanı da tahliye etti.
Yangın sonrasında okulda maddi hasar meydana geldi.