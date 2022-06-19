https://tr.sputniknews.com/20220619/canakkalede-tarladaki-yangin-ormana-sicradi-1057620915.html

Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı

Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T17:28+0300

2022-06-19T17:28+0300

2022-06-19T17:28+0300

türkiye

çanakkale

tarla

yangın

orman yangını

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Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile sürüyor. Öte yandan, Çanakkale'ye bağlı Kumkale köyü ile Biga'ya bağlı Bezirganlar köyü yakınlarında tarlalarda çıkan 14.45 sıralarında başlayan yangınlar ise kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

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çanakkale, tarla, yangın, orman yangını