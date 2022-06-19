CANLI I Herson yönetimi: Kırım ile demiryolu ulaşımını açmaya hazırız

Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki paralı askerler büyük kayıplar veriyor

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna’daki paralı askerlerin arasında büyük kayıplar olduğunu bildirdi.

Telegram kanalından videolu bir paylaşım yapan Kadirov, “Paralı askerler başarısızlıklarının videolarını nadiren paylaşıyor. Aslında yabancıların arasındaki kayıplar çok fazla, hayatta kalanlar ise giderek bu anlamsız işi bırakıp Ukrayna'dan uzaklaşmayı düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Yabancı paralı askerlerin mart ayının başlarında ‘zırhlı personel taşıyıcılarının üzerinde cesaret gösterilerini’ görüntüleyerek övünürken, şimdi ise ‘çaresizliklerini umutsuz bir şekilde dile getirdiklerini’ vurguladı, örnek olaraksa sosyal ağlardaki gönderilerinden birinde ağır kayıplara uğradıklarını yazan ABD’li paralı asker James Vasquez’i gösterdi.

Amerikalı geçen hafta çok adamını kaybettiğini ve bir an önce evine dönmek istediğini itiraf etmişti.