Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin Rus ordusunun Nikolayev'deki bombardımanı nedeniyle yıkıldığı iddia edilen evlerle ilgili hikayeler filme aldığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya'ya uyuşturucu tedarik ettiğini ve buna ‘bazılarının’ yardım ettiğinden kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirtti.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov da dün yaptığı açıklamada, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) yakınındaki Metelkino yerleşiminin Ukraynalı milliyetçilerden kurtarıldığını duyurdu.
Bugün ise Solovyov LIVE kanalına konuk olan Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresi başkanı Vladimir Saldo, “Demiryollarının teknik durumu kontrol edildi, trenlerin çalışmaya başlamasına hazırlar” açıklamasında bulundu.
Restorasyon çalışmalarının halen devam ettiğine dikkat çeken Saldo, “Rusya Federasyonu yardım olarak lokomotif gönderiyor. Eminim ki yeni vagonlar da olacak” diye konuştu.
Kırım yönetimi, Ukrayna’nın güneyinde kurtarılan bölgelerle 2014’te kesilen demiryolu ulaşımını 1 Temmuz’dan itibaren test amaçlı açmaya hazırlanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: