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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220619/canli-i-herson-yonetimi-kirim-ile-demiryolu-ulasimini-acmaya-haziriz-1057609908.html
CANLI I Herson yönetimi: Kırım ile demiryolu ulaşımını açmaya hazırız
CANLI I Herson yönetimi: Kırım ile demiryolu ulaşımını açmaya hazırız
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sürerken, Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresi başkanı Vladimir Saldo, Kırım ile demiryolu ulaşımını açmak... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-19T10:07+0300
ukrayna krizi
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Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye

CANLI I Herson yönetimi: Kırım ile demiryolu ulaşımını açmaya hazırız

10:07 19.06.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sürerken, Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresi başkanı Vladimir Saldo, Kırım ile demiryolu ulaşımını açmak için teknik olarak hazır olduklarını bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin Rus ordusunun Nikolayev'deki bombardımanı nedeniyle yıkıldığı iddia edilen evlerle ilgili hikayeler filme aldığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya'ya uyuşturucu tedarik ettiğini ve buna ‘bazılarının’ yardım ettiğinden kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirtti.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov da dün yaptığı açıklamada, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) yakınındaki Metelkino yerleşiminin Ukraynalı milliyetçilerden kurtarıldığını duyurdu.
Bugün ise Solovyov LIVE kanalına konuk olan Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresi başkanı Vladimir Saldo, “Demiryollarının teknik durumu kontrol edildi, trenlerin çalışmaya başlamasına hazırlar” açıklamasında bulundu.
Restorasyon çalışmalarının halen devam ettiğine dikkat çeken Saldo, “Rusya Federasyonu yardım olarak lokomotif gönderiyor. Eminim ki yeni vagonlar da olacak” diye konuştu.
Kırım yönetimi, Ukrayna’nın güneyinde kurtarılan bölgelerle 2014’te kesilen demiryolu ulaşımını 1 Temmuz’dan itibaren test amaçlı açmaya hazırlanıyor.
Mihail Mizintsev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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11:07 19.06.2022
Çeçenistan lideri Kadirov: Ukrayna’daki paralı askerler büyük kayıplar veriyor
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna’daki paralı askerlerin arasında büyük kayıplar olduğunu bildirdi.
Telegram kanalından videolu bir paylaşım yapan Kadirov, “Paralı askerler başarısızlıklarının videolarını nadiren paylaşıyor. Aslında yabancıların arasındaki kayıplar çok fazla, hayatta kalanlar ise giderek bu anlamsız işi bırakıp Ukrayna'dan uzaklaşmayı düşünüyor” ifadelerini kullandı.
Yabancı paralı askerlerin mart ayının başlarında ‘zırhlı personel taşıyıcılarının üzerinde cesaret gösterilerini’ görüntüleyerek övünürken, şimdi ise ‘çaresizliklerini umutsuz bir şekilde dile getirdiklerini’ vurguladı, örnek olaraksa sosyal ağlardaki gönderilerinden birinde ağır kayıplara uğradıklarını yazan ABD’li paralı asker James Vasquez’i gösterdi.
Amerikalı geçen hafta çok adamını kaybettiğini ve bir an önce evine dönmek istediğini itiraf etmişti.
10:57 19.06.2022
WSJ: Putin, Avrupalı liderleri en savunmasız noktalarından vurdu
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerini en savunmasız noktalarından, seçmen sandıkları üzerinden vurduğunu yazdı.
Haberde, “Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde seçimler, Avrupa'daki evlerde ve işyerlerinde Rus gazının eksikliğinin en şiddetli şekilde hissedileceği önümüzdeki kışa yakın bir zamanda yapılacak. Büyük ölçüde Rusya’nın gaz sevkiyatlarına bağımlı olan Almanya’nın seçim sınavı, ekim ayında Aşağı Saksonya federal eyaletindeki yerel seçimlerle başlayacak. Rus gazının bir diğer önemli ithalatçısı olan İtalya’yı ise gelecek yılın ortasında genel seçimler bekliyor” ifadelerine yer verildi.
Seçimlerin Avrupa ülkelerinin mevcut liderleri için en zor sınav olacağına dikkat çekilen yazıda, insanların enerji maliyetindeki keskin artıştan doğan memnuniyetsizlikleri söz konusuyken liderlerin istenen sonuçları elde etmelerinin son derece zor olacağı vurgulandı.
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